Інтер'єр ванної кімнати. Фото: УНІАН

Під час ремонту ванної кімнати власники квартир нерідко обирають плитку за кольором, малюнком і ціною, не враховуючи особливості догляду за нею. Проте деякі покриття можуть швидко втратити привабливий вигляд, накопичувати забруднення або ставати слизькими після контакту з водою. Тому перед покупкою варто перевірити кілька важливих характеристик.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на House Digest.

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Яку плитку краще не обирати для ванної

Одним із найбільш проблемних варіантів для ванної кімнати може стати натуральний камінь, зокрема мармур. Він має привабливий вигляд, однак потребує ретельного догляду. Через пористу структуру матеріал може вбирати вологу та забруднення, а з часом на ньому можуть з'являтися плями та зміни кольору.

Плиткарка Шеннон Йодіс радить враховувати, що натуральний камінь потребує регулярного обслуговування. Якщо власник не готовий приділяти цьому достатньо уваги, покриття може швидше втратити початковий вигляд.

Ще один невдалий варіант для підлоги — гладка глазурована плитка. Після душу або ванни на ній залишається вода, через що поверхня може стати слизькою. Це підвищує ризик падіння, особливо якщо йдеться про невелику ванну кімнату, де важко уникнути контакту з мокрою підлогою.

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Також варто обережно ставитися до дрібної плитки зі світлою затиркою. Через велику кількість швів між елементами покриття на них швидше накопичуються забруднення. У вологому приміщенні затирка може темніти, змінювати колір і потребувати частого очищення.

Яку плитку краще обрати для підлоги у ванній

Щоб уникнути проблем після ремонту, фахівчиня радить звертати увагу на матові, шліфовані або текстуровані поверхні, які забезпечують краще зчеплення з ногами у вологому стані.

Однак сама матова фактура ще не гарантує безпеки. Перед покупкою потрібно перевірити показник опору ковзанню та переконатися, що конкретна модель призначена для використання у вологих приміщеннях.

Для ванної також можна розглянути керамограніт або керамічну плитку, які імітують натуральний камінь чи мармур. Таке рішення дає змогу отримати бажаний дизайн без частини недоліків натурального матеріалу.

Окрему увагу варто приділити затирці. Для приміщень із підвищеною вологістю краще обирати матеріали, призначені для таких умов, стійкі до забруднень і регулярного миття.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яке покриття для підлоги у квартирі служить довше за ламінат. Під час ремонту важливо враховувати не лише зовнішній вигляд матеріалу, а й термін його експлуатації та стійкість до зношування. Правильно підібране покриття допоможе уникнути передчасної заміни підлоги.

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