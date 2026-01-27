Дизайн інтер'єру зірки — диван Кайлі Міноуг у вітальні став новим трендом (фото)

Кайлі Міноуг. Фото: Reuters

Рожевий колір в інтер’єрі — штука примхлива. Він то злітає на пік моди, то стає синонімом несмаку. Проте вітальня Кайлі Міноуг довела: цей колір може бути по-справжньому розкішним, якщо відмовитися від "лялькових" відтінків.

Головним героєм її дому став диван у кольорі blush — це приглушений, майже пудровий тон, який не кричить про себе, а м’яко тримає весь простір, пише видання Homes & Gardens.

Як рожевий диван вписується в сучасний інтер’єр

Секрет не в самому кольорі, а в контрастах. Кайлі пішла перевіреним шляхом: поставила ніжний диван на фоні білих стін і додала до нього низький чорний столик. Вийшло стримано, по-дорослому і зовсім не наївно.

Кайлі Міноуг у вітальні. Фото: kylieminogue/Instagram

Дизайнери зараз масово відходять від "стерильних" сірих інтер’єрів, і м'яка рожева палітра — найкращий спосіб додати дому затишку, не влаштовуючи вдома ремонтний хаос.

"М’які рожеві та пудрові відтінки створюють відчуття спокою, тому вони ідеально підходять для житлових просторів", — пояснює дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

За її словами, у таких кольорів є майже ефемерна якість, яка робить кімнату одночасно затишною та дуже відкритою.

Кайлі Міноуг біля дівану. Фото: kylieminogue/Instagram

Як використати рожевий у вітальні без ризиків

Якщо ви хочете додати рожевий у свою вітальню, не обов’язково перефарбовувати стіни. Один великий предмет — як от диван — зробить усю роботу за вас.

Головне пам’ятати три правила:

Геть яскравість. Обирайте складні, "брудні" або припилені відтінки. Вони не набридають через місяць. Грайте на контрастах. Рожевий "оживає" поруч із натуральним деревом, чорним металом або білим текстилем. Менше декору. Не треба закидати такий диван рожевими подушками — нехай він залишається єдиною кольоровою плямою.

"Рожевий може бути не викликом, а інструментом створення спокійного й гармонійного простору", — підсумовує Ніна Ліхтенштейн.

Власне, Кайлі Міноуг це блискуче підтвердила — її вітальня тепер є ідеальним орієнтиром для тих, хто шукає баланс між модою та комфортом.

