Дизайн інтер'єру зірки — диван Кайлі Міноуг у вітальні став новим трендом (фото)

Дизайнери захопилися вітальнею Кайлі Міноуг — що вразило (фото)
Рожевий колір в інтер’єрі — штука примхлива. Він то злітає на пік моди, то стає синонімом несмаку. Проте вітальня Кайлі Міноуг довела: цей колір може бути по-справжньому розкішним, якщо відмовитися від "лялькових" відтінків.
Головним героєм її дому став диван у кольорі blush — це приглушений, майже пудровий тон, який не кричить про себе, а м’яко тримає весь простір, пише видання Homes & Gardens.
Як рожевий диван вписується в сучасний інтер’єр
Секрет не в самому кольорі, а в контрастах. Кайлі пішла перевіреним шляхом: поставила ніжний диван на фоні білих стін і додала до нього низький чорний столик. Вийшло стримано, по-дорослому і зовсім не наївно.
Дизайнери зараз масово відходять від "стерильних" сірих інтер’єрів, і м'яка рожева палітра — найкращий спосіб додати дому затишку, не влаштовуючи вдома ремонтний хаос.
"М’які рожеві та пудрові відтінки створюють відчуття спокою, тому вони ідеально підходять для житлових просторів", — пояснює дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.
За її словами, у таких кольорів є майже ефемерна якість, яка робить кімнату одночасно затишною та дуже відкритою.
Як використати рожевий у вітальні без ризиків
Якщо ви хочете додати рожевий у свою вітальню, не обов’язково перефарбовувати стіни. Один великий предмет — як от диван — зробить усю роботу за вас.
Головне пам’ятати три правила:
- Геть яскравість. Обирайте складні, "брудні" або припилені відтінки. Вони не набридають через місяць.
- Грайте на контрастах. Рожевий "оживає" поруч із натуральним деревом, чорним металом або білим текстилем.
- Менше декору. Не треба закидати такий диван рожевими подушками — нехай він залишається єдиною кольоровою плямою.
"Рожевий може бути не викликом, а інструментом створення спокійного й гармонійного простору", — підсумовує Ніна Ліхтенштейн.
Власне, Кайлі Міноуг це блискуче підтвердила — її вітальня тепер є ідеальним орієнтиром для тих, хто шукає баланс між модою та комфортом.
