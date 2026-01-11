Відео
Як кухня Кайлі Міноуг стала прикладом стилю на роки вперед (фото)

Як кухня Кайлі Міноуг стала прикладом стилю на роки вперед (фото)

Дата публікації: 11 січня 2026 14:32
Дизайн у кухні Кайлі Міноуг — чому інтер'єр має вигляд позачасового (фото)
Кайлі Міноуг. Фото: Reuters

Схоже, ера стерильно-білих кухонь, які більше нагадують операційні, нарешті минає. І якщо ви шукаєте натхнення для оновлення інтер’єру, зазирніть у гості до Кайлі Міноуг. 

Її кухня — це ідеальний приклад того, як поєднати глибокі кольори, не перетворивши простір на похмурий підвал, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Як працює гра на контрастах

Замість тотального білого Кайлі обрала комбінацію білої та темно-синьої плитки. Це рішення виявилося геніальним: темно-синій колір не "з'їдає" простір, а навпаки — додає йому об'єму та якоїсь благородної глибини. 

На такому фоні білі меблі виглядають яскравіше, а саме приміщення — затишним, а не просто функціональним.

 

Як кухня Кайлі Міноуг стала прикладом стилю на роки вперед (фото) - фото 1
Кайлі Міноуг на кухні. Фото: kylieminogue/Instagram

Дизайнерка Ніна Ліхтенштейн влучно зауважила, що синій — це про спокій. 

"Синій колір відомий своєю здатністю створювати відчуття спокою та розслаблення", — каже вона.

У світі, де ми постійно кудись біжимо, така кухня стає місцем для емоційного перезавантаження. Глибокі відтінки додають дрібку драми, але без зайвого пафосу.

 

Як кухня Кайлі Міноуг стала прикладом стилю на роки вперед (фото) - фото 2
Кухня Кайлі Міноуг. Фото: kylieminogue/Instagram

Чому синя кухня виглядає позачасово

Головна фішка синього в тому, що він "поза часом". Це не рожевий неон, який вийде з моди наступного сезону. У парі з класичними білими фасадами та металевими деталями (золотистими чи хромованими ручками, змішувачами) синій виглядає дорого і водночас просто.

 

Як кухня Кайлі Міноуг стала прикладом стилю на роки вперед (фото) - фото 3
Кайлі Міноуг з чашкою. Фото: kylieminogue/Instagram

Як відтворити такий стиль на власній кухні

Щоб адаптувати цей підхід у власному домі, варто зосередитися на простих рішеннях:

  1. Не бійтеся темної плитки — просто збалансуйте її світлими стінами.
  2. Додайте металеві акценти — фурнітура вирішує все.
  3. Трохи "життя" — кераміка або лляні серветки додадуть того самого середземноморського настрою, як на фото у зірок.

Зрештою, дизайн Кайлі Міноуг доводить: комфорт і логіка важливіші за тренди. Такий інтер’єр не застаріє, бо він про відчуття дому, а не про сторінку в каталозі.

Раніше ми розповідали, який вигляд має кухня Елтона Джона. А також, як одна маленька деталь може повністю змінити інтер'єр кухні.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
