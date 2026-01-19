Дизайн інтер'єру зірки — Емілі Ратаковскі здивувала продуманим балансом у вітальні (фото)

Вітальня Емілі Ратаковскі — чим зацікавила дизайнерів (фото)
Ми звикли, що нейтральні інтер’єри часто межують із нудьгою: бежеві стіни, сірі дивани, стерильна чистота. Проте вітальня Емілі Ратаковскі доводить протилежне.
Її простір — це майстерна гра на контрастах, де спокій і затишок не перетворюються на монотонність, пише видання Homes & Gardens.
Вітальня Емілі Ратаковскі як приклад балансу
В основі всього лежить дуже тепла база: дерев’яна підлога, багато природного світла та світлі стіни. Але замість того, щоб залишити кімнату "порожньою", Емілі наповнила її фактурами.
Тут оксамит "товаришує" з ротангом, а густий ворс килима — з гладким деревом. Саме ці тактильні деталі роблять інтер’єр глибоким.
Колір як спеція, а не основна страва
Головний секрет моделі — точкові акценти. Емілі не стала фарбувати стіни в радикальні кольори, натомість додала кілька яскравих плям:
- зухвале червоне крісло з оксамиту;
- глибокий фіолетовий перський килим;
- вінтажну тумбу під медіацентр.
Як зазначає керівниця напряму celebrity style у Homes & Gardens Меган Слек, цей інтер’єр — майстер-клас із того, як зробити нейтральний простір зовсім не нудним.
"Нейтральна база не повинна бути пласкою. Шари фактур, природні матеріали та продумані кольорові акценти буквально оживляють кімнату", — додає вона.
Як повторити цей вайб у себе вдома
Не обов’язково бути супермоделлю, щоб відтворити такий стиль. Достатньо трьох кроків:
- Тримайте основу спокійною. Натуральні відтінки на стінах і підлозі — це ваш фундамент.
- Додайте "характер" через меблі. Нехай це буде лише один, але дуже яскравий предмет (наприклад, те саме крісло чи акцентний столик).
- Міксуйте текстури. Чим більше різнопланових матеріалів (дерево, льон, метал, вовна), тим затишнішою здаватиметься кімната.
Зрештою, приклад Емілі вчить нас головному: сучасне житло — це не про вилизані картинки з каталогу, а про продуману простоту, де кожна річ має своє місце і свій настрій.
