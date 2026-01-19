Дизайн інтер'єру зірки — Емілі Ратаковскі здивувала продуманим балансом у вітальні (фото)

Емілі Ратаковскі. Фото: Reuters

Ми звикли, що нейтральні інтер’єри часто межують із нудьгою: бежеві стіни, сірі дивани, стерильна чистота. Проте вітальня Емілі Ратаковскі доводить протилежне.

Її простір — це майстерна гра на контрастах, де спокій і затишок не перетворюються на монотонність, пише видання Homes & Gardens.

Реклама

Читайте також:

Вітальня Емілі Ратаковскі як приклад балансу

В основі всього лежить дуже тепла база: дерев’яна підлога, багато природного світла та світлі стіни. Але замість того, щоб залишити кімнату "порожньою", Емілі наповнила її фактурами.

Тут оксамит "товаришує" з ротангом, а густий ворс килима — з гладким деревом. Саме ці тактильні деталі роблять інтер’єр глибоким.

Колір як спеція, а не основна страва

Головний секрет моделі — точкові акценти. Емілі не стала фарбувати стіни в радикальні кольори, натомість додала кілька яскравих плям:

зухвале червоне крісло з оксамиту;

глибокий фіолетовий перський килим;

вінтажну тумбу під медіацентр.

Як зазначає керівниця напряму celebrity style у Homes & Gardens Меган Слек, цей інтер’єр — майстер-клас із того, як зробити нейтральний простір зовсім не нудним.

"Нейтральна база не повинна бути пласкою. Шари фактур, природні матеріали та продумані кольорові акценти буквально оживляють кімнату", — додає вона.

Емілі Ратаковскі у вітальні. Фото: emrata/Instagram

Як повторити цей вайб у себе вдома

Не обов’язково бути супермоделлю, щоб відтворити такий стиль. Достатньо трьох кроків:

Тримайте основу спокійною. Натуральні відтінки на стінах і підлозі — це ваш фундамент. Додайте "характер" через меблі. Нехай це буде лише один, але дуже яскравий предмет (наприклад, те саме крісло чи акцентний столик). Міксуйте текстури. Чим більше різнопланових матеріалів (дерево, льон, метал, вовна), тим затишнішою здаватиметься кімната.

Зрештою, приклад Емілі вчить нас головному: сучасне житло — це не про вилизані картинки з каталогу, а про продуману простоту, де кожна річ має своє місце і свій настрій.

Раніше ми розповідали, в чому унікальність вітальні Марка Цукерберга. А також, що в ідальні Двейна "Скелі" Джонсона зачарувало дизайнерів.