Дизайн интерьера звезды — диван Кайли Миноуг в гостиной стал новым трендом (фото)

Дизайнеры восхитились гостиной Кайли Миноуг — что поразило (фото)
Розовый цвет в интерьере — штука капризная. Он то взлетает на пик моды, то становится синонимом безвкусицы. Однако гостиная Кайли Миноуг доказала: этот цвет может быть по-настоящему роскошным, если отказаться от "кукольных" оттенков.
Главным героем ее дома стал диван в цвете blush — это приглушенный, почти пудровый тон, который не кричит о себе, а мягко держит все пространство, пишет издание Homes & Gardens.
Как розовый диван вписывается в современный интерьер
Секрет не в самом цвете, а в контрастах. Кайли пошла проверенным путем: поставила нежный диван на фоне белых стен и добавила к нему низкий черный столик. Получилось сдержанно, по-взрослому и совсем не наивно.
Дизайнеры сейчас массово отходят от "стерильных" серых интерьеров, и мягкая розовая палитра — лучший способ добавить дому уюта, не устраивая дома ремонтный хаос.
"Мягкие розовые и пудровые оттенки создают ощущение покоя, поэтому они идеально подходят для жилых пространств", — объясняет дизайнер Нина Лихтенштейн.
По ее словам, у таких цветов есть почти эфемерное качество, которое делает комнату одновременно уютной и очень открытой.
Как использовать розовый в гостиной без рисков
Если вы хотите добавить розовый в свою гостиную, не обязательно перекрашивать стены. Один большой предмет — вроде дивана — сделает всю работу за вас.
Главное помнить три правила:
- Долой яркость. Выбирайте сложные, "грязные" или припыленные оттенки. Они не надоедают через месяц.
- Играйте на контрастах. Розовый "оживает" рядом с натуральным деревом, черным металлом или белым текстилем.
- Меньше декора. Не надо закидывать такой диван розовыми подушками — пусть он остается единственным цветным пятном.
"Розовый может быть не вызовом, а инструментом создания спокойного и гармоничного пространства", — подытоживает Нина Лихтенштейн.
Собственно, Кайли Миноуг это блестяще подтвердила — ее гостиная теперь является идеальным ориентиром для тех, кто ищет баланс между модой и комфортом.
