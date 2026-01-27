Дизайн интерьера звезды — диван Кайли Миноуг в гостиной стал новым трендом (фото)

Кайли Миноуг. Фото: Reuters

Розовый цвет в интерьере — штука капризная. Он то взлетает на пик моды, то становится синонимом безвкусицы. Однако гостиная Кайли Миноуг доказала: этот цвет может быть по-настоящему роскошным, если отказаться от "кукольных" оттенков.

Главным героем ее дома стал диван в цвете blush — это приглушенный, почти пудровый тон, который не кричит о себе, а мягко держит все пространство, пишет издание Homes & Gardens.

Как розовый диван вписывается в современный интерьер

Секрет не в самом цвете, а в контрастах. Кайли пошла проверенным путем: поставила нежный диван на фоне белых стен и добавила к нему низкий черный столик. Получилось сдержанно, по-взрослому и совсем не наивно.

Кайли Миноуг в гостиной. Фото: kylieminogue/Instagram

Дизайнеры сейчас массово отходят от "стерильных" серых интерьеров, и мягкая розовая палитра — лучший способ добавить дому уюта, не устраивая дома ремонтный хаос.

"Мягкие розовые и пудровые оттенки создают ощущение покоя, поэтому они идеально подходят для жилых пространств", — объясняет дизайнер Нина Лихтенштейн.

По ее словам, у таких цветов есть почти эфемерное качество, которое делает комнату одновременно уютной и очень открытой.

Кайли Миноуг возле дивана. Фото: kylieminogue/Instagram

Как использовать розовый в гостиной без рисков

Если вы хотите добавить розовый в свою гостиную, не обязательно перекрашивать стены. Один большой предмет — вроде дивана — сделает всю работу за вас.

Главное помнить три правила:

Долой яркость. Выбирайте сложные, "грязные" или припыленные оттенки. Они не надоедают через месяц. Играйте на контрастах. Розовый "оживает" рядом с натуральным деревом, черным металлом или белым текстилем. Меньше декора. Не надо закидывать такой диван розовыми подушками — пусть он остается единственным цветным пятном.

"Розовый может быть не вызовом, а инструментом создания спокойного и гармоничного пространства", — подытоживает Нина Лихтенштейн.

Собственно, Кайли Миноуг это блестяще подтвердила — ее гостиная теперь является идеальным ориентиром для тех, кто ищет баланс между модой и комфортом.

