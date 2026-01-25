Відео
Дизайнерський трюк — що вражає у кухні Джессіки Альби (фото)

Дизайнерський трюк — що вражає у кухні Джессіки Альби (фото)

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 20:12
Кухня Джессіки Альби — яка деталь вразила дизайнерів (фото)
Джессіка Альба. Фото: Reuters

Інтер’єр будинку Джессіки Альби в Лос-Анджелесі вже встигли розібрати на молекули, але дизайнери досі повертаються до її кухні. Чому? Бо вона наочно доводить: усі наші страхи перед темними кольорами — це просто міфи. 

Замість очікуваної "тісної комірчини" акторка отримала простір, який виглядає дорого, глибоко і, як не дивно, дуже просторо, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Темні кухонні шафи і візуальний ефект

Весь фокус тримається на величезних шафах до самої стелі. Вони пофарбовані в Downpipe від Farrow & Ball — це такий складний свинцево-сірий колір, який при певному освітленні "грає" холодним синім. 

Зазвичай люди бояться, що такі масивні темні блоки "з’їдять" кімнату, але тут спрацював зворотний ефект: погляд автоматично чіпляється за вертикальні лінії й тягнеться вгору, візуально додаючи приміщенню метрів.

"Багато людей уникають темних кольорів на кухні, бо бояться, що приміщення виглядатиме меншим. Але природне світло повністю змінює сприйняття", — каже редакторка з дизайну кухонь Моллі Малсом.

 

Дизайнерський трюк — що вражає у кухні Джессіки Альби (фото) - фото 1
Кухня  Джессіки Альби. Фото: decor67/Instagram

Колір шаф на кухні Джессіки Альби

Звісно, якби вся кухня була закатана в сірий, вона б тиснула. Але дизайнери врівноважили "важкий" низ і стіни дуже легкими деталями. Біла глянцева плитка на стінах відбиває сонце, а стільниці з мармуру та тепле дерево на підлозі додають того самого затишку, якого часто бракує сучасному мінімалізму.

На думку Моллі Малсом, цей вибір кольору — не просто примха.

"Цей колір додає драматизму, але водночас залишається теплим і затишним", — зазначає вона.

Чому ця кухня вразила дизайнерів

Замість того, щоб грати в безпечний "бежевий інтер’єр", Альба пішла на ризик і виграла. Латунні крани, витяжка з темного металу та острів із натуральною текстурою дерева "приземляють" дизайн, роблячи його обжитим, а не виставковим.

"Іноді саме сміливі рішення роблять інтер’єр гармонійним", — каже Моллі Малсом 

І, дивлячись на цей результат, з нею важко не погодитися. Кухня Джессіки — це готовий рецепт того, як не боятися драматичних відтінків і створювати масштаб там, де його нібито немає.

Раніше ми розповідали, що незвичного на кухні Девіда та Вікторії Бекхемів. А також, чим здивувала Аманда Сейфрід на своїй кухні.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
