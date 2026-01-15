Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Кухня Аманди Сейфрід — чим заворожила дизайнерів (фото)

Кухня Аманди Сейфрід — чим заворожила дизайнерів (фото)

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 20:12
Як дизайн кухні Аманди Сейфрід здивував навіть мінімалістів (фото)
Амандиа Сейфрід. Фото: Reuters

Якщо ви звикли, що зіркові кухні — це обов’язково мармурові острови розміром з авіаносець та золоті крани, то простір Аманди Сейфрід вас здивує. На перший погляд, там взагалі нічого немає. 

Але саме в цій аскетичності дизайнери розгледіли справжній "тихий люкс", який хочеться повторити у себе вдома, пише видання Homes & Gardens.

Реклама
Читайте також:

Кухня Аманди Сейфрід у стилі мінімалізм

Це не той холодний мінімалізм, де боїшся поставити зайву чашку на стіл. Кухня Аманди — білосніжна, спокійна і якась дивно затишна.

Тут немає різких контрастів чи агресивних форм. Весь фокус тримається на так званих невидимих полицях.

Це товсті білі плити біля плити, які буквально вростають у стіну. Вони не "кричать" про себе, а просто м’яко обрамляють робочу зону.

Саме цей прийом дозволив відмовитися від громіздких навісних шаф, які зазвичай "з’їдають" повітря.

 

Кухня Аманди Сейфрід — чим заворожила дизайнерів (фото) - фото 1
Кухня Аманди Сейфрід. Фото: gen_assembly/Instagram

Відкрите зберігання посуду без хаосу

Зазвичай відкриті полиці — це головний біль і вічний безлад. Але у Сейфрід посуд працює як декор. Зверніть увагу на те, як вона це робить:

  1. Ніякого різноколірного пластику — тільки кераміка в тон стін.
  2. Просте скло, яке пропускає світло, а не захаращує простір.
  3. Кожна тарілка стоїть на своєму місці, ніби це експонат у галереї, а не побутовий предмет.

Чому дизайнери звернули увагу на цю кухню

Дизайнери в захваті від цього інтер’єру, бо він не намагається нікого вразити. Це простір, де відпочивають очі. Кухня перестає бути місцем кухонної "каторги" і стає зоною медитації.

Зрештою, приклад Аманди доводить: затишок — це не про кількість речей на квадратний метр, а про те, як грамотно ви розставили свої улюблені білі горнятка.

Раніше ми розповідали, як Кайлі Міноуг поєднала цікаві кольори на кухні, не перетворивши простір на підвал. А також, чим дивовижна кухня Елтона Джона.

тренди закордонні зірки Дизайн акторка кухня
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації