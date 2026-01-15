Як дизайн кухні Аманди Сейфрід здивував навіть мінімалістів (фото)

Амандиа Сейфрід. Фото: Reuters

Якщо ви звикли, що зіркові кухні — це обов’язково мармурові острови розміром з авіаносець та золоті крани, то простір Аманди Сейфрід вас здивує. На перший погляд, там взагалі нічого немає.

Але саме в цій аскетичності дизайнери розгледіли справжній "тихий люкс", який хочеться повторити у себе вдома, пише видання Homes & Gardens.

Реклама

Читайте також:

Кухня Аманди Сейфрід у стилі мінімалізм

Це не той холодний мінімалізм, де боїшся поставити зайву чашку на стіл. Кухня Аманди — білосніжна, спокійна і якась дивно затишна.

Тут немає різких контрастів чи агресивних форм. Весь фокус тримається на так званих невидимих полицях.

Це товсті білі плити біля плити, які буквально вростають у стіну. Вони не "кричать" про себе, а просто м’яко обрамляють робочу зону.

Саме цей прийом дозволив відмовитися від громіздких навісних шаф, які зазвичай "з’їдають" повітря.

Кухня Аманди Сейфрід. Фото: gen_assembly/Instagram

Відкрите зберігання посуду без хаосу

Зазвичай відкриті полиці — це головний біль і вічний безлад. Але у Сейфрід посуд працює як декор. Зверніть увагу на те, як вона це робить:

Ніякого різноколірного пластику — тільки кераміка в тон стін. Просте скло, яке пропускає світло, а не захаращує простір. Кожна тарілка стоїть на своєму місці, ніби це експонат у галереї, а не побутовий предмет.

Чому дизайнери звернули увагу на цю кухню

Дизайнери в захваті від цього інтер’єру, бо він не намагається нікого вразити. Це простір, де відпочивають очі. Кухня перестає бути місцем кухонної "каторги" і стає зоною медитації.

Зрештою, приклад Аманди доводить: затишок — це не про кількість речей на квадратний метр, а про те, як грамотно ви розставили свої улюблені білі горнятка.

Раніше ми розповідали, як Кайлі Міноуг поєднала цікаві кольори на кухні, не перетворивши простір на підвал. А також, чим дивовижна кухня Елтона Джона.