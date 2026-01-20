Дизайн інтер'єру зірки — який вигляд має кухня Девіда та Вікторії Бекхемів (фото)

Новий підхід до дизайну — що незвичного на кухні Бекхемів (фото)
Для Девіда та Вікторії Бекхемів кухня — це не просто місце, де готують сніданки. Це справжній майстер-клас із того, як витиснути максимум із кожного квадратного метра, не втративши при цьому відчуття розкоші.
Їхній будинок у лондонському Голланд-парку доводить: навіть величезний простір потребує розумного підходу, пише видання Homes & Gardens.
Кухня Бекхемів як приклад вертикального простору
Перше, що кидається в очі — це неймовірні стелі під 4,5 метра. Дизайнери не стали залишати порожнечу зверху, а пішли ва-банк: шафи від Officine Gullo тягнуться майже до самого верху.
Це має монументальний вигляд, але водночас дуже практично. Щоб дістати до верхніх полиць, використовують стильну металеву драбину — вона не просто стоїть у кутку, а служить частиною декору, додаючи кухні вигляду професійної студії.
Деталі, що створюють затишок
Попри зірковий статус власників, кухня не виглядає як "музей". Тут панує жива атмосфера:
- Мідь та латунь. Колекція сковорідок над островом — це не просто декор, а робочий інструмент, який додає інтер’єру характеру.
- Гра контрастів. Чорне дерево та холодний метал ідеально "товаришують" із теплими кремовими стінами.
- Стіл для сніданків. Біля вікна стоїть невеликий столик із шестикутною стільницею. Це те саме місце, де родина збирається вранці — просто, стильно і без зайвого пафосу.
Колірні рішення кухні Бекхемів у сучасному інтер’єрі
Темні, насичені відтінки металу і дерева створюють елегантний контраст із більш стриманими зонами. Кремові стіни та чорно-білий шестикутний стіл для сніданків біля вікна врівноважують атмосферу, роблячи простір не лише ефектним, а й придатним для щоденного життя. Саме така балансованість дозволяє кухні залишатися актуальною роками.
