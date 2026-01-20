Відео
Новий підхід до дизайну — що незвичного на кухні Бекхемів (фото)

Новий підхід до дизайну — що незвичного на кухні Бекхемів (фото)

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 20:08
Дизайн інтер'єру зірки — який вигляд має кухня Девіда та Вікторії Бекхемів (фото)
Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: Reuters

Для Девіда та Вікторії Бекхемів кухня — це не просто місце, де готують сніданки. Це справжній майстер-клас із того, як витиснути максимум із кожного квадратного метра, не втративши при цьому відчуття розкоші. 

Їхній будинок у лондонському Голланд-парку доводить: навіть величезний простір потребує розумного підходу, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Кухня Бекхемів як приклад вертикального простору

Перше, що кидається в очі — це неймовірні стелі під 4,5 метра. Дизайнери не стали залишати порожнечу зверху, а пішли ва-банк: шафи від Officine Gullo тягнуться майже до самого верху. 

Це має монументальний вигляд, але водночас дуже практично. Щоб дістати до верхніх полиць, використовують стильну металеву драбину — вона не просто стоїть у кутку, а служить частиною декору, додаючи кухні вигляду професійної студії.

 

Новий підхід до дизайну — що незвичного на кухні Бекхемів (фото) - фото 1
Вікторія Бекхем на кухні з подругою. Фото: victoriabeckham/Instagram

Деталі, що створюють затишок

Попри зірковий статус власників, кухня не виглядає як "музей". Тут панує жива атмосфера:

  1. Мідь та латунь. Колекція сковорідок над островом — це не просто декор, а робочий інструмент, який додає інтер’єру характеру.
  2. Гра контрастів. Чорне дерево та холодний метал ідеально "товаришують" із теплими кремовими стінами.
  3. Стіл для сніданків. Біля вікна стоїть невеликий столик із шестикутною стільницею. Це те саме місце, де родина збирається вранці — просто, стильно і без зайвого пафосу.

 

Новий підхід до дизайну — що незвичного на кухні Бекхемів (фото) - фото 2
Кухня Бекхемів. Фото: victoriabeckham/Instagram

Колірні рішення кухні Бекхемів у сучасному інтер’єрі

Темні, насичені відтінки металу і дерева створюють елегантний контраст із більш стриманими зонами. Кремові стіни та чорно-білий шестикутний стіл для сніданків біля вікна врівноважують атмосферу, роблячи простір не лише ефектним, а й придатним для щоденного життя. Саме така балансованість дозволяє кухні залишатися актуальною роками.

Раніше ми розповідали, що кухня Аманди Сейфрід вражає своєю граничною простотою, у якій дизайнери відшукали той самий ідеальний "тихий люкс", що надихає на зміни у власному інтер'єрі.

А замість пафосного інтер’єру Дженніфер Гарнер створила по-справжньому "живу" та затишну кухню, де кожен сантиметр прихованих систем зберігання працює на щоденний комфорт, а не на показ.

тренди Девід Бекхем Вікторія Бекхем Дизайн кухня
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
