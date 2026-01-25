Видео
Дизайнерский трюк — что впечатляет в кухне Джессики Альбы (фото)

Дизайнерский трюк — что впечатляет в кухне Джессики Альбы (фото)

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 20:12
Кухня Джессики Альбы — какая деталь поразила дизайнеров (фото)
Джессика Альба. Фото: Reuters

Интерьер дома Джессики Альбы в Лос-Анджелесе уже успели разобрать на молекулы, но дизайнеры до сих пор возвращаются к ее кухне. Почему? Потому что она наглядно доказывает: все наши страхи перед темными цветами — это просто мифы.

Вместо ожидаемой "тесной каморки" актриса получила пространство, которое выглядит дорого, глубоко и, как ни странно, очень просторно, пишет издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Темные кухонные шкафы и визуальный эффект

Весь фокус держится на огромных шкафах до самого потолка. Они окрашены в Downpipe от Farrow & Ball — это такой сложный свинцово-серый цвет, который при определенном освещении "играет" холодным синим.

Обычно люди боятся, что такие массивные темные блоки "съедят" комнату, но здесь сработал обратный эффект: взгляд автоматически цепляется за вертикальные линии и тянется вверх, визуально добавляя помещению метров.

"Многие люди избегают темных цветов на кухне, потому что боятся, что помещение будет выглядеть меньше. Но естественный свет полностью меняет восприятие", — говорит редактор по дизайну кухонь Молли Малсом.

 

Дизайнерский трюк — что впечатляет в кухне Джессики Альбы (фото) - фото 1
Кухня Джессики Альбы. Фото: decor67/Instagram

Цвет шкафов на кухне Джессики Альбы

Конечно, если бы вся кухня была закатана в серый, она бы давила. Но дизайнеры уравновесили "тяжелый" низ и стены очень легкими деталями. Белая глянцевая плитка на стенах отражает солнце, а столешницы из мрамора и теплое дерево на полу добавляют того самого уюта, которого часто не хватает современному минимализму.

По мнению Молли Малсом, этот выбор цвета - не просто прихоть.

"Этот цвет добавляет драматизма, но при этом остается теплым и уютным", — отмечает она.

Почему эта кухня поразила дизайнеров

Вместо того, чтобы играть в безопасный "бежевый интерьер", Альба пошла на риск и выиграла. Латунные краны, вытяжка из темного металла и остров с натуральной текстурой дерева "приземляют" дизайн, делая его обжитым, а не выставочным.

"Иногда именно смелые решения делают интерьер гармоничным", — говорит Молли Малсом.

И, глядя на этот результат, с ней трудно не согласиться. Кухня Джессики - это готовый рецепт того, как не бояться драматических оттенков и создавать масштаб там, где его якобы нет.

Ранее мы рассказывали, что необычного на кухне Дэвида и Виктории Бекхэмов. А также, чем удивила Аманда Сейфрид на своей кухне.

зарубежные звезды Дизайн актриса дом кухня
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
