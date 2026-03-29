Доходы от аренды жилья: налоговики рассказали о правилах проверки

Женщина подписывает договор аренды жилья. Фото: Новини.LIVE

Доходы от аренды недвижимости в Украине в 2026 году остаются под пристальным вниманием налоговой. Владельцы квартир и домов все чаще сталкиваются с необходимостью официально подтверждать свои доходы. Формально это простая процедура, но на практике есть нюансы, которые могут привести к штрафам.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Запорожской области рассказывает о базовых правилах и сроках.

Как платить налог с аренды квартиры

Если вы сдаете жилье обычному человеку (не фирме), то вся ответственность за налоги — на ваших плечах. Вам нужно самостоятельно высчитать и уплатить НДФЛ и военный сбор.

Ключевой момент — сроки: оплату необходимо произвести в течение 40 дней после завершения каждого квартала. Нарушение этих сроков автоматически влечет за собой финансовые санкции.

Когда подавать декларацию

Даже если вы исправно переводите средства ежеквартально, раз в год придется подать декларацию о доходах. В ней вы отчитываетесь об общей сумме, которую получили от арендаторов.

Читайте также:

Этот документ фактически подтверждает легальность средств — он понадобится при оформлении кредитов, виз или крупных покупок.

Кто сообщает налоговой об аренде жилья

В случае нотариального удостоверения договора информация автоматически передается в налоговую службу. Нотариус отправляет данные по налоговому адресу владельца.

Если арендатор найден через риелтора или агентство, информация о сделке также попадает в контролирующие органы. Посредники обязаны отчитываться о заключенных договорах.

Фактически это еще один канал, через который государство отслеживает рынок аренды.

Декларирование дохода от аренды жилья. Графика: ГУ ГНС в Запорожской области

Что еще нужно знать арендодателям

Ситуация на украинском рынке аренды остается критической, поскольку подавляющее большинство сделок до сих пор заключается нелегально. Как отметила в эфире Ранок.LIVE председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, причиной такой тотальной тенизации является чрезмерная налоговая нагрузка, которая сейчас суммарно составляет 23%.

"Люди на сегодняшний день не готовы платить такие суммы", — констатирует глава профильного комитета, добавляя, что без пересмотра фискальной политики государству не стоит давить на собственников жилья.

Текущая официальная статистика, согласно которой только 900 человек за год задекларировали доходы от найма, выглядит откровенно абсурдной на фоне реальных объемов рынка.

"Пока государство не снизит налоги, оно не должно вмешиваться в рынок аренды, ведь действующие правила лишь заставляют арендодателей прятаться", — убеждена Шуляк.

Она также уверена, что только через создание лояльных условий можно надеяться на легализацию этого сегмента недвижимости и наполнение бюджета.

Часто задаваемые вопросы

Что нужно проверить перед арендой квартиры?

Сначала проверьте оригиналы документов на право собственности и паспорт арендодателя. Убедитесь, что в квартире исправна сантехника, проводка и нет плесени.

Обязательно зафиксируйте в договоре состояние техники, мебели и показатели счетчиков. Также уточните реальную стоимость коммунальных услуг, чтобы расходы не стали неприятным сюрпризом в платежках.

Нужно ли регистрировать договор аренды квартиры?

Обязательного нотариального удостоверения и государственной регистрации требуют только договоры сроком от трех лет. Если же вы арендуете жилье на меньший срок, достаточно простой письменной формы с подписями сторон. Такой документ имеет полную юридическую силу в суде, защищая ваши права и зафиксированную стоимость оплаты.