Україна
Головна Ринок нерухомості Документ про право власності на будинок — що має бути у господаря

Документ про право власності на будинок — що має бути у господаря

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 06:12
Який документ про право власності має бути на руках у господаря будинку
Жінка з документами. Фото: Freepik

В Україні право власності на будинок може виникати з різних підстав — купівлі, спадкування, дарування чи рішення суду. Однак вирішальним є не спосіб набуття, а наявність офіційного підтвердження в державному реєстрі. 

Саме витяг з Державного реєстру речових прав сьогодні визнається основним доказом того, хто є власником нерухомості, зазначає адвокат Євген Ананьєв.

Читайте також:

Витяг з Державного реєстру речових прав

Це не просто довідка, а актуальний зріз інформації про ваш будинок "тут і зараз". З нього одразу видно:

  1. Звідки взявся будинок: підстава реєстрації (купили, подарували чи побудували).
  2. Юридична чистота: чи немає на хаті арештів, застав або "сюрпризів" від колекторів.
  3. Технічні деталі: точна адреса та унікальний реєстраційний номер.

Саме цей документ приймають банки, нотаріуси, суди та державні органи, наголошує адвокат.

Чи можна відновити втрачений витяг

Витяг — це лише відображення інформації з бази даних. Його не потрібно "відновлювати" через довгі черги чи оголошення в газетах. 

Сьогодні це робиться за кілька кліків через електронні сервіси або під час короткого візиту до реєстратора. Ви отримуєте свіжий документ, який має таку ж силу, як і попередній. 

Документи, пов’язані з правом власності

У практиці часто плутають підтверджуючі та правовстановлюючі документи. Це різні за значенням папери.

До документів що підтверджують право власності належать витяг з Державного реєстру речових прав та свідоцтво про право власності видане до 2016 року.

Правовстановлюючі документи пояснюють, на якій підставі виникло право:

  • договори купівлі продажу дарування чи довічного утримання;
  • рішення суду;
  • свідоцтво про право на спадщину.

Раніше ми розповідали, що ретельна юридична перевірка прав власності стає обов’язковим стандартом безпеки перед будь-якою операцією з нерухомістю. А також, які документи підтверджують право власності на гараж.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
