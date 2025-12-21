Який документ про право власності має бути на руках у господаря будинку

Жінка з документами. Фото: Freepik

В Україні право власності на будинок може виникати з різних підстав — купівлі, спадкування, дарування чи рішення суду. Однак вирішальним є не спосіб набуття, а наявність офіційного підтвердження в державному реєстрі.

Саме витяг з Державного реєстру речових прав сьогодні визнається основним доказом того, хто є власником нерухомості, зазначає адвокат Євген Ананьєв.

Витяг з Державного реєстру речових прав

Це не просто довідка, а актуальний зріз інформації про ваш будинок "тут і зараз". З нього одразу видно:

Звідки взявся будинок: підстава реєстрації (купили, подарували чи побудували). Юридична чистота: чи немає на хаті арештів, застав або "сюрпризів" від колекторів. Технічні деталі: точна адреса та унікальний реєстраційний номер.

Саме цей документ приймають банки, нотаріуси, суди та державні органи, наголошує адвокат.

Чи можна відновити втрачений витяг

Витяг — це лише відображення інформації з бази даних. Його не потрібно "відновлювати" через довгі черги чи оголошення в газетах.

Сьогодні це робиться за кілька кліків через електронні сервіси або під час короткого візиту до реєстратора. Ви отримуєте свіжий документ, який має таку ж силу, як і попередній.

Документи, пов’язані з правом власності

У практиці часто плутають підтверджуючі та правовстановлюючі документи. Це різні за значенням папери.

До документів що підтверджують право власності належать витяг з Державного реєстру речових прав та свідоцтво про право власності видане до 2016 року.

Правовстановлюючі документи пояснюють, на якій підставі виникло право:

договори купівлі продажу дарування чи довічного утримання;

рішення суду;

свідоцтво про право на спадщину.

