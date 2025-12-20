Право власності на нерухомість — як можна перевірити в Україні

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Перевірка права власності на житло поступово стає стандартом будь-якої угоди з нерухомістю. Ринок залишається вразливим до шахрайських схем, а зовнішній вигляд документів не завжди відображає реальний юридичний стан квартири. Саме тому перед купівлею, орендою чи даруванням важливо переконатися, що продавець або орендодавець дійсно має законні права на об’єкт.

Редакція Новини.LIVE дізнавалась, які існують способи перевірити право власності на нерухомість.

Чому важливо перевіряти право власності на квартиру

Офіційна інформація про власників житла зберігається у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Дані з реєстру дозволяють з’ясувати, кому належить квартира, на якій підставі вона набута та чи не має обтяжень.

Ігнорування цього етапу може призвести до втрати коштів або тривалих судових спорів у майбутньому.

Як перевірити власника квартири через Дію

Найшвидший спосіб — замовити витяг з реєстру через портал або застосунок "Дія". За наявності КЕП користувач отримує офіційний документ з усіма ключовими даними про квартиру.

Для цього необхідно:

авторизуватися в Дії за допомогою КЕП;

обрати послугу інформації з реєстру;

ввести адресу або інші ідентифікатори;

оплатити адміністративний збір;

завантажити витяг у форматі PDF.

Як перевірити право власності на квартиру через Мін’юст

Альтернативою є онлайн сервіс Міністерства юстиції. Функціонал і юридична сила витягу повністю відповідають документу з Дії.

Отриманий файл можна використовувати під час нотаріального оформлення угод.

Як перевірити право власності на квартиру офлайн

Без електронних сервісів перевірку здійснюють через ЦНАП, нотаріуса або державного реєстратора. У разі старої реєстрації житла можливий запит до архівів БТІ.

Така процедура триваліша, але дозволяє підтвердити право власності навіть на об’єкти, не внесені до цифрового реєстру.

Крім того базову інформацію можна отримати через OpenDataBot. Сервіс показує наявність зареєстрованої нерухомості за ІПН, однак повні відомості з іменем власника та обтяженнями залишаються платними.

Зазначимо, з огляду на зростання цін на нерухомість та часті конфлікти між сусідами, важливо чітко розрізняти приватну та спільну власність на підсобні приміщення, підкріплюючи це відповідними документами.

Також через повномасштабну війну держава суттєво оновила правила реєстрації нерухомості, запровадивши спеціальні обмеження в роботі реєстрів та нотаріату для захисту прав власників від незаконних зазіхань.