Какой документ о праве собственности должен быть на руках у хозяина дома

Документ о праве собственности на дом — что должно быть у хозяина
В Украине право собственности на дом может возникать по разным основаниям — покупки, наследования, дарения или решения суда. Однако решающим является не способ приобретения, а наличие официального подтверждения в государственном реестре.
Именно выписка из Государственного реестра вещных прав сегодня признается основным доказательством того, кто является владельцем недвижимости, отмечает адвокат Евгений Ананьев.
Выписка из Государственного реестра вещных прав
Это не просто справка, а актуальный срез информации о вашем доме "здесь и сейчас". Из него сразу видно:
- Откуда взялся дом: основание регистрации (купили, подарили или построили).
- Юридическая чистота: нет ли на доме арестов, залогов или "сюрпризов" от коллекторов.
- Технические детали: точный адрес и уникальный регистрационный номер.
Именно этот документ принимают банки, нотариусы, суды и государственные органы, отмечает адвокат.
Можно ли восстановить утраченную выписку
Выписка — это лишь отображение информации из базы данных. Его не нужно "восстанавливать" через длинные очереди или объявления в газетах.
Сегодня это делается в несколько кликов через электронные сервисы или во время короткого визита к регистратору. Вы получаете свежий документ, который имеет такую же силу, как и предыдущий.
Документы, связанные с правом собственности
В практике часто путают подтверждающие и правоустанавливающие документы. Это разные по значению бумаги.
К документам подтверждающим право собственности относятся выписка из Государственного реестра вещных прав и свидетельство о праве собственности, выданное до 2016 года.
Правоустанавливающие документы объясняют, на каком основании возникло право:
- договоры купли продажи дарения или пожизненного содержания;
- решение суда;
- свидетельство о праве на наследство.
