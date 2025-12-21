Видео
Документ о праве собственности на дом — что должно быть у хозяина

Документ о праве собственности на дом — что должно быть у хозяина

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 06:12
Какой документ о праве собственности должен быть на руках у хозяина дома
Женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине право собственности на дом может возникать по разным основаниям — покупки, наследования, дарения или решения суда. Однако решающим является не способ приобретения, а наличие официального подтверждения в государственном реестре.

Именно выписка из Государственного реестра вещных прав сегодня признается основным доказательством того, кто является владельцем недвижимости, отмечает адвокат Евгений Ананьев.

Читайте также:

Выписка из Государственного реестра вещных прав

Это не просто справка, а актуальный срез информации о вашем доме "здесь и сейчас". Из него сразу видно:

  1. Откуда взялся дом: основание регистрации (купили, подарили или построили).
  2. Юридическая чистота: нет ли на доме арестов, залогов или "сюрпризов" от коллекторов.
  3. Технические детали: точный адрес и уникальный регистрационный номер.

Именно этот документ принимают банки, нотариусы, суды и государственные органы, отмечает адвокат.

Можно ли восстановить утраченную выписку

Выписка — это лишь отображение информации из базы данных. Его не нужно "восстанавливать" через длинные очереди или объявления в газетах.

Сегодня это делается в несколько кликов через электронные сервисы или во время короткого визита к регистратору. Вы получаете свежий документ, который имеет такую же силу, как и предыдущий.

Документы, связанные с правом собственности

В практике часто путают подтверждающие и правоустанавливающие документы. Это разные по значению бумаги.

К документам подтверждающим право собственности относятся выписка из Государственного реестра вещных прав и свидетельство о праве собственности, выданное до 2016 года.

Правоустанавливающие документы объясняют, на каком основании возникло право:

  • договоры купли продажи дарения или пожизненного содержания;
  • решение суда;
  • свидетельство о праве на наследство.

Ранее мы рассказывали, что тщательная юридическая проверка прав собственности становится обязательным стандартом безопасности перед любой операцией с недвижимостью. А также, какие документы подтверждают право собственности на гараж.

недвижимость документы дом собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
