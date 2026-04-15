Скільки разів можна приватизувати житло в Україні: ліміти та правила у 2026 році

В Україні приватизація державного житла залишається актуальною темою навіть у 2026 році. Багато громадян не до кінця розуміють, чи можна скористатися цим правом повторно. Особливо це стосується тих, хто брав участь у приватизації ще в дитинстві.

За загальним правилом, безоплатна приватизація надається один раз, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія. Однак є важливі нюанси, які дозволяють використати це право повторно або частково.

Скільки разів можна приватизувати житло

За загальним правилом, право на безоплатну передачу житла з державної власності у приватну надається громадянину лише один раз. Проте закон має цікавий нюанс, пов'язаний із так званими житловими чеками. Якщо ви використали свій чек не повністю, ви маєте право на "доприватизацію".

"Безоплатно приватизувати квартиру Ви зможете в тому випадку, якщо житловий чек Ви використали не в повному обсязі", — пояснює Дерій.

Норми приватизації житла на одну людину

Закон чітко встановлює норму площі, яку можна отримати безплатно. Йдеться про 21 кв. м на кожного члена сім’ї та додатково 10 кв. м на сім’ю.

Усе, що перевищує ці цифри, доведеться викуповувати. Ціна за "зайві" метри досі залишається символічною — близько 18 копійок за метр, що у 2026 році виглядає радше як юридична формальність, ніж реальна оплата.

Коли можлива повторна приватизація

Найбільше запитань виникає у тих, хто вже брав участь у процесі, будучи дитиною. Тут закон на боці громадян. Якщо вас "вписали" у приватизаційні документи, коли вам не було 18 років, ваше доросле право на безкоштовні метри зберігається.

"Згідно із законом, якщо людина брала участь у приватизації у віці до 18 років, за нею зберігається право на ще одну безоплатну приватизацію державного житла в повному обсязі", — підкреслює юрист.

Якщо ви колись приватизували маленьку кімнатку і використали лише частину свого права, ви можете претендувати на залишок площі в новому житлі.

"Ви маєте право доприватизувати залишок площі або приватизувати нову площу з доплатою, якщо ліміт чека вичерпано. На практиці для тих, хто був вписаний дітьми, органи приватизації дозволяють повторну участь", — резюмує Дерій.

Документи для приватизації квартири

Процес оформлення починається з візиту до органів місцевого самоврядування або ЦНАПу. Вам знадобляться:

заява на приватизацію;

паспорти та ідентифікаційні коди;

документи про склад сім’ї;

технічний паспорт житла;

ордер або договір найму;

довідки про невикористання житлових чеків.

За дітей рішення приймають батьки або опікуни, засвідчуючи згоду своїми підписами.

