Реєстрація у неприватизованій квартирі: як виписати людину з житла

Документи та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ситуації з неприватизованим житлом часто викликають плутанину: люди вважають, що ордер дає довічні права. Насправді це не так, і закон встановлює чіткі правила користування таким житлом. Особливо гостро постає питання, коли хтось давно не проживає у квартирі, але залишається прописаним.

Вирішити таку проблему можна лише через правове поле, адже автоматичного механізму "викреслення" з документів не існує, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Як виписати людину з квартири без її згоди

Головне, що треба засвоїти — просто піти в ЦНАП і виписати таку людину з неприватизованого житла не вийде. Якщо квартира не є вашою приватною власністю, єдиний шлях лежить через судову залу.

"Важливо розуміти одну юридичну деталь: ордер — це документ, який видавався на момент заселення (право на вселення), а право на приватизацію сьогодні мають ті, хто фактично прописаний (зареєстрований) у квартирі та проживає в ній", — пояснює Айвазян.

Отже, якщо ви плануєте приватизацію, але в ордері значиться той, хто давно виїхав, готуйтеся до позову про визнання особи такою, що втратила право користування приміщенням.

Читайте також:

Коли людина втрачає право користування житлом

Закон передбачає чіткий критерій — строк відсутності. Згідно зі статтею 71 Житлового кодексу, цей термін становить пів року. Якщо людина відсутня довше без серйозних на те причин, її право на житло стає дуже хитким.

"Якщо людина не живе в квартирі понад 6 місяців без поважних причин, вона втрачає право користування нею. Без суду вирішити це питання неможливо", — зазначає адвокат.

Суд буде ретельно перевіряти, чому саме мешканець поїхав. Якщо це лікування, відрядження або догляд за родичами, причини можуть визнати поважними. В іншому випадку — закон буде на боці тих, хто реально проживає вдома.

Як подати позов до суду про виписку

Щоб виграти справу, потрібно зібрати докази того, що людина ігнорує свої обов’язки наймача. Це можуть бути акти від сусідів, довідки від поштової служби про невідіслані листи або відсутність оплат за комунальні послуги від імені відповідача.

"У позовній заяві зазначається дані відповідача, дані зацікавлених осіб, викладається суть вимог: описується за яких обставин особа була зареєстрована, протягом якого часу не проживає, інші обставини", — додає Айвазян.

Він підкреслює, що правильне оформлення заяви згідно з Цивільним процесуальним кодексом України — це вже половина успіху. Лише після рішення суду, яке набере законної сили, орган реєстрації зможе офіційно зняти особу з обліку, відкривши вам шлях до повноцінного володіння квартирою.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна відходить від радянської моделі безплатної приватизації квадратних метрів, залишаючи це право лише для окремих пільгових категорій. Натомість уряд впроваджує сучасні механізми житлової політики, що базуються на ринкових інструментах та довгострокових програмах підтримки.

Також Новини.LIVE розповідали, що приватизація житла часто супроводжується бюрократичними труднощами через дрібні помилки в документах. Оскільки про недоліки заявники дізнаються вже після відмови, процес нерідко затягується на довгі місяці або навіть роки.