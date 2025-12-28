Податок на нерухомість — чи можуть донарахувати заднім числом

Жінки з документами. Фото: Freepik

Для власників квартир і будинків питання податку на нерухомість залишається актуальним щороку. Особливо тоді, коли податкове повідомлення не надходить вчасно. Багато хто вважає, що відсутність повідомлення означає відсутність зобов’язань.

Насправді це хибне припущення, яке в майбутньому може призвести до несподіваних донарахувань, наголошують юристи команди Богдана Янківа.

Реклама

Читайте також:

Чи можуть донарахувати податок на нерухомість

Податкова служба має повне право донарахувати податок на нерухомість навіть після 1 липня. Більше того, закон дозволяє зробити це одразу за кілька минулих років.

Відсутність повідомлення не звільняє власника від обов’язку сплати, якщо податок підлягав нарахуванню.

Хто нараховує податок на нерухомість

Для фізичних осіб розрахунок податку здійснює саме податкова служба. Власник нерухомості не подає декларацій і не визначає суму самостійно. Податок розраховується за місцем податкової адреси власника, на підставі даних реєстрів.

Це означає, що помилка, затримка або технічний збій з боку контролюючого органу не скасовує сам податковий обов’язок.

Період для податку на нерухомість

Базовим податковим періодом є календарний рік. Податок нараховується окремо за кожен рік володіння об’єктом житлової або нежитлової нерухомості. Саме за підсумками року формується податкове повідомлення.

Податкова повинна надіслати податкове повідомлення до 1 липня року, що настає за звітним. Разом із ним власник має отримати детальний розрахунок та реквізити для сплати. Проте пропуск цього строку не позбавляє податкову права діяти пізніше.

Строки давності для донарахування податку

Ключове правило — 1 095 днів. Саме протягом цього строку податкова може самостійно визначити суму податкових зобов’язань.

Фактично це означає:

можливість донарахування податку за три попередні роки;

законність повідомлення навіть через кілька років після звітного періоду.

Наприклад, у 2025 році податкова може виставити податок за 2022, 2023 і 2024 роки, якщо строки давності ще не минули.

Зазначимо, багато літніх людей досі не впевнені, чи дає звичайна відмітка "пенсіонер за віком" у посвідченні автоматичне право на звільнення від земельного податку.

Також попри поширені побоювання власників щодо самостійного подання звітності після продажу житла, закон чітко регулює цей процес, хоча більшість дізнається про деталі вже безпосередньо під час оформлення угоди.