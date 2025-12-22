Відео
Купівля-продаж житла — чи потрібно повідомляти податкову

Дата публікації: 22 грудня 2025 14:32
Чи потрібно повідомляти податкову при продажі нерухомості
Чоловік з документами. Фото: Freepik

В Україні продаж нерухомості традиційно викликає запитання щодо податків і звітності. Багато власників хвилюються, чи потрібно самостійно звертатися до податкової після укладення договору купівлі-продажу. Законодавство у цій сфері чітке, хоча на практиці про нього знають не всі. 

У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області, пояснили, чи треба самостійно повідомляти податкову про продаж нерухомості.

Хто надає інформацію про продаж житла

Фізична особа не зобов’язана окремо інформувати податкову службу про продаж квартири чи будинку. Передача цієї інформації покладена не на продавця, а на державні органи. Саме органи державної реєстрації прав на нерухоме майно автоматично передають відомості до податкових органів у встановлені законом строки.

Ці дані надходять до податкової після завершення кварталу, у якому відбулося відчуження майна. На їх підставі здійснюється коректний розрахунок податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки.

Як податкова дізнається про зміну власника

Інформаційний обмін між державними реєстрами працює без участі громадян. Податкова отримує дані централізовано, що мінімізує ризик помилок і дублювання інформації.

Зокрема, передаються відомості про:

  • виникнення або припинення права власності на об’єкт нерухомості;
  • дату державної реєстрації змін;
  • актуальний статус власника на початок кварталу.

Окремо органи міграційної служби інформують податкову про зміну місця реєстрації особи, що також впливає на облік платника.

Коли варто звернутися до податкової самостійно

Хоча обов’язку повідомляти податкову немає, інколи звернення все ж доцільне. Це стосується ситуацій, коли в базах податкової відсутні або некоректні дані щодо об’єкта.

  1. Привид минулого. Ви продали квартиру рік тому, а вам знову прийшло податкове повідомлення-рішення (ППР) на оплату податку за неї.
  2. Помилки в даних. У кабінеті платника податків ви бачите майно, яке вже не ваше, або навпаки — старі дані, які заважають отримати пільгу.
  3. Зміна адреси. Ви переїхали і змінили реєстрацію (прописку). Про це варто повідомити, щоб листи від ДПС не йшли на стару адресу.

У таких ситуаціях краще подати заяву про звірку даних. Це можна зробити навіть онлайн через Електронний кабінет платника, додавши скан-копію договору купівлі-продажу.

Зазначимо, незважаючи на законодавчу вимогу проводити розрахунки за нерухомість виключно в гривні, на українському ринку досі поширена практика, коли продавці наполягають на оплаті готівковою іноземною валютою. Також ми розповідали, як оформити за кордоном довіреність на нерухомість в Україні.

податки Податкова служба нерухомість продаж документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
