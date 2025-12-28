Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Доначисление налога на недвижимость — когда это возможно

Доначисление налога на недвижимость — когда это возможно

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 20:12
Налог на недвижимость — могут ли доначислить задним числом
Женщины с документами. Фото: Freepik

Для владельцев квартир и домов вопрос налога на недвижимость остается актуальным каждый год. Особенно тогда, когда налоговое уведомление не поступает вовремя. Многие считают, что отсутствие уведомления означает отсутствие обязательств.

На самом деле это ошибочное предположение, которое в будущем может привести к неожиданным доначислениям, отмечают юристы команды Богдана Янкива.

Реклама
Читайте также:

Могут ли доначислить налог на недвижимость

Налоговая служба имеет полное право доначислить налог на недвижимость даже после 1 июля. Более того, закон позволяет сделать это сразу за несколько прошлых лет.

Отсутствие уведомления не освобождает владельца от обязанности уплаты, если налог подлежал начислению.

Кто начисляет налог на недвижимость

Для физических лиц расчет налога осуществляет именно налоговая служба. Владелец недвижимости не подает деклараций и не определяет сумму самостоятельно. Налог рассчитывается по месту налогового адреса владельца, на основании данных реестров.

Это значит, что ошибка, задержка или технический сбой со стороны контролирующего органа не отменяет саму налоговую обязанность.

Период для налога на недвижимость

Базовым налоговым периодом является календарный год. Налог начисляется отдельно за каждый год владения объектом жилой или нежилой недвижимости. Именно по итогам года формируется налоговое уведомление.

Налоговая должна прислать налоговое уведомление до 1 июля года, следующего за отчетным. Вместе с ним владелец должен получить подробный расчет и реквизиты для уплаты. Однако пропуск этого срока не лишает налоговую права действовать позже.

Сроки давности для доначисления налога

Ключевое правило — 1 095 дней. Именно в течение этого срока налоговая может самостоятельно определить сумму налоговых обязательств.

Фактически это означает:

  • возможность доначисления налога за три предыдущих года;
  • законность уведомления даже через несколько лет после отчетного периода.

Например, в 2025 году налоговая может выставить налог за 2022, 2023 и 2024 годы, если сроки давности еще не истекли.

Отметим, многие пожилые люди до сих пор не уверены, дает ли обычная отметка "пенсионер по возрасту" в удостоверении автоматическое право на освобождение от земельного налога.

Также несмотря на распространенные опасения владельцев относительно самостоятельного представления отчетности после продажи жилья, закон четко регулирует этот процесс, хотя большинство узнает о деталях уже непосредственно при оформлении сделки.

налоги Налоговая служба недвижимость деньги финансы
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации