Податок на землю для пенсіонерів за віком — хто може отримати пільги

Люди з документами. Фото: Freepik

Питання земельного податку для пенсіонерів залишається актуальним. Багато людей сумніваються, чи достатньо запису "пенсіонер за віком" у посвідченні, щоб не сплачувати податок за землю.

У Головному управління ДПС у Запорізькій області пояснили, чи мають право на пільгу по земельному податку такі пенсіонери.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на пільгу по земельному податку

Тут усе просто: якщо ви вийшли на пенсію саме за віком, ви звільнені від сплати земельного податку. Жодних спеціальних "дозволів" від місцевої ради чекати не треба — це ваше право за законом (ст. 281 Податкового кодексу України).

Окрім пенсіонерів, до пільгових категорій також належать багатодітні батьки (3+ дитини), ветерани та чорнобильці.

Норми площі землі для звільнення від податку

Але пільга діє не на всю землю без обмежень, а в межах установлених норм для кожного виду використання. Саме ці межі є ключовими для правильного застосування звільнення.

Пільга поширюється на:

особисте селянське господарство — до 2 гектарів;

присадибну ділянку у селі до 0,25 га у селищі до 0,15 га у місті до 0,10 га;

дачне будівництво — до 0,10 га;

індивідуальний гараж — до 0,01 га;

садівництво — до 0,12 га.

Все, що виходить за ці межі, оподатковується на загальних підставах. Тобто за "зайві" метри доведеться платити.

Коли починає діяти пільга по земельному податку

Пільга не нараховується "заднім числом" за весь рік, якщо ви стали пенсіонером, наприклад, у травні.

Правило таке: право на звільнення від податку виникає з наступного місяця після того, як ви отримали статус пенсіонера.

Як подати заяву на пільгу по земельному податку

Автоматично система спрацьовує не завжди. Краще підстрахуватися і подати заяву про застосування пільги.

Зараз це робиться без черг:

можна зайти в "Електронний кабінет платника";

скористатися мобільним додатком "Моя податкова";

занести паперову заяву до місцевої ДПС.

Коли земельний податок не сплачується навіть без пільги

Є одна ситуація, коли податок не платять взагалі всі. Якщо ви віддали свій пай чи ділянку в оренду фермеру, який працює на спрощеній системі (4 група єдиного податку), то обов’язок по сплаті податку за цю землю знімається з вас на весь термін договору.

Раніше ми розповідали, чи потрібно щороку подавати заяву на оформлення пільги на земельний податок. Також повідомлялось, що при здачі паю в оренду власникам варто пам’ятати про податкові зобов’язання — адже за законом відповідальність за розрахунки з бюджетом не завжди автоматично лягає на плечі орендаря.