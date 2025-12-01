Хто звільняється від податку на нерухомість — у ДПС розповіли нюанси

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Питання оподаткування майна, пошкодженого через війну, залишається одним з найактуальніших для українців. Звільнення діє лише тоді, коли факт пошкодження внесений до Держреєстру. Це стосується навіть випадків, коли майно постраждало у 2022 році, а інформацію внесли тільки у 2024-му.

Податок не нараховується, якщо об’єкт потребує капремонту чи відновлення внаслідок бойових дій, наголосили у Головному управлінні ДПС у Запорізькій області.

Коли не платять податок на нерухомість за зруйноване майно

Для фізичних осіб, чиє житло пошкодили у 2022 році, податок не сплачується, починаючи з 2021 року і до моменту відновлення будівлі. Після внесення даних до Реєстру пільга діє до місяця, що передує завершенню ремонту.

Юридичні особи звільняються від податку з 1 березня 2022 року. Те саме стосується нежитлової нерухомості будь-яких власників.

Хто звільняється від податку на нерухомість після 2023 року

Для майна, пошкодженого починаючи з 2023 року, правила дещо інші. Звільнення діє:

з першого дня місяця, у якому було зафіксовано пошкодження в Реєстрі;

до першого дня місяця, що йде після внесення даних про відновлення.

"Пільга діє тільки за наявності запису в Реєстрі майна", — наголосили податківці.

Як визначають податкові зобовязання

При обчисленні податку на нерухомість враховують:

дані Податкового кодексу;

інформацію з Реєстру пошкодженого та знищеного майна;

перелік територій, де відбувалися бойові дії або є окупація.

Саме поєднання цих джерел підтверджує право власника на пільгу, кажуть в ДПС.

Як подати повідомлення про пошкодження

Щоб отримати звільнення, власник має подати інформаційне повідомлення. Процедуру визначає постанова №380. Своєчасне внесення даних дозволяє уникнути зайвих нарахувань.

"Головне — подати повідомлення одразу після фіксації пошкоджень", — підкреслюють податківці.

