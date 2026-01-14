Довіреність на розпорядження нерухомістю — для чого потрібна та як оформити у 2026 році

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Коли обставини не дозволяють особисто займатися питаннями нерухомості, на допомогу приходить довіреність. Це не просто папірець, а серйозний юридичний інструмент, який фактично передає ключі від вашого майна іншій людині.

Довіреність надає право продавати, дарувати, здавати в оренду нерухомість, підписувати договори, взаємодіяти з державними органами та отримувати необхідні документи, наголошують у Міністерстві юстиції України.

Що дає довіреність на розпорядження нерухомістю

Саме від змісту довіреності залежить, чи зможе ваш представник лише збирати довідки, чи отримає право поставити підпис під договором купівлі-продажу.

Обсяг прав у документі — це зона вашої відповідальності. Ви можете дозволити повіреному як повний цикл розпорядження майном, так і окремі бюрократичні кроки. Найчастіше довіреність включає:

Укладання правочинів: підписання договорів купівлі-продажу, оренди або дарування. Роботу з документами: подання запитів у БТІ, отримання витягів у держреєстратора та взаємодію з податковою. Представництво інтересів: захист прав власника в судах або інших державних органах. Фінансову частину: отримання коштів від продажу або оренди об’єкта.

"Довіреність — це не формальність, а юридичний механізм, який працює лише за умови чіткого визначення повноважень. Чим точніше прописані повноваження, тим менше ризиків для власника", — наголошує адвокат Ігор Колошкін.

Як оформити довіреність на нерухомість

У питаннях нерухомості закон непохитний: ніякої довільної форми, лише нотаріальне посвідчення. Стаття 244 Цивільного кодексу України чітко визначає довіреність як письмовий документ для представництва перед третіми особами.

Критично важливі моменти, які можуть зробити документ недійсним:

дата вчинення . Без неї довіреність вважається нікчемною;

. Без неї довіреність вважається нікчемною; строк дії . Він зазначається словами (дні, місяці або роки) згідно зі ст. 247 ЦК України;

. Він зазначається словами (дні, місяці або роки) згідно зі ст. 247 ЦК України; визначеність подій. Не можна прив’язувати дію документа до події, яка може ніколи не настати.

Коли довіреність на нерухомість припиняє дію

Законодавство передбачає кілька сценаріїв, за якими повноваження представника закінчуються. Стаття 248 ЦК України відносить до них закінчення строку, смерть однієї зі сторін або втрату цивільної дієздатності.

Ви маєте повне право відкликати довіреність у будь-яку мить — і ніхто не може позбавити вас цього права. Але тут є важливий практичний аспект.

"Навіть після скасування важливо повідомити не лише представника, а й третіх осіб, з якими він взаємодіяв", — підкреслює Колошкін.

Довіреність діє лише в оригіналі та завжди посвідчується нотаріально. Це гнучкий інструмент: ви можете як розширити повноваження, так і анулювати їх за першої потреби.

Головне — бути максимально уважним під час візиту до нотаріуса, адже від кожного слова в документі залежить безпека вашої власності.

Раніше ми розповідали, чи можна втратити нерухомість, якщо вона не внесена до Реєстру речових прав. А також, кому з подружжя належить подарована у шлюбі квартира.