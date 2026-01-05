Право власності на нерухомість — чи можуть забрати житло, яке не внесено в реєстр

Документи на столі. Фото: Freepik

Останнім часом мережею ширяться тривожні дописи: мовляв, якщо ваше житло не внесене до Реєстру речових прав (особливо те, що купувалося до 2013 року), то ви вже ледь не "бомж" і держава ось-ось забере квадратні метри.

Адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі заспокоює: відсутність запису в "цифрі" — це ще не втрата власності. Питання не в тому, чи заберуть у вас хату, а в тому, скільки нервів ви витратите, якщо доведеться доводити, що вона ваша.

Реєстр нерухомості та право власності

Чому всі так тримаються за цей Реєстр? Справа в елементарній зручності та безпеці. Коли дані є в базі, ви підтверджуєте свої права за лічені хвилини.

"Якщо ваше нерухоме майно зареєстроване в Реєстрі нерухомості, тоді ви дуже просто можете довести своє право власності на певний обʼєкт із будь-якої точки землі, отримавши витяг з Реєстру", — пояснює Сімутін.

Що буде з нерухомістю, оформленою до 2013 року

Якщо ви оформлювали житло у 2003-2013 роках, ваші дані є в національних базах. Це вже добре, але є нюанс: підтвердити право власності можна лише всередині країни через запити до баз БТІ.

А от власникам нерухомості, оформленої до 2003 року, пощастило найменше. Тут усе тримається на "чесному слові" паперових витягів та печаток.

"Тоді довести право можна лише за допомогою паперового носія права власності", — наголошує адвокат.

Найгірший сценарій — якщо папери втрачені, а архів БТІ згорів або опинився в окупації. Тоді шлях лише один — до суду, і результат там ніхто не гарантує.

"Якщо архів згорів — тоді ніяк: тільки через суд із невідомими шансами", — каже Сімутін.

Чому виник міф про вилучення житла

Люди часто плутають саме право на майно і спосіб його підтвердження. Держава не має законних підстав просто так "анулювати" вашу квартиру лише через відсутність електронного запису. Але без нього ви стаєте вразливими: складніше продати, подарувати чи захиститися від рейдерів.

Порада проста: не чекайте "грому". Поки документи на руках і архіви працюють — оцифруйте своє право.

"То ж це міф. Висновок: внесіть житло до Реєстру речових прав і не майте клопоту, особливо в умовах воєнного стану", — підсумовує адвокат.

Зрештою, реєстрація в Дії чи в нотаріуса — це не примха чиновників, а ваша власна інвестиція в спокійний сон.

Право власності на частку нерухомості в Україні

Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, у частковій власності кожен співвласник має чітко визначену частку, тоді як у спільній сумісній вона не встановлена до моменту поділу.

"Форма власності визначає обсяг прав співвласника і його можливості щодо продажу чи поділу майна", — наголосив юрист.

Саме від цього залежатиме, які рішення можна буде ухвалювати надалі.

Раніше ми розповідали, в чому різниця між правом власності та пропискою. А також, хто може втратити право власності на будинок у 2026 році.