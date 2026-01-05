Право власності на нерухомість — чи можуть забрати житло, яке не внесено в реєстр

Нерухомість без реєстру — чи можна втратити право власності
Останнім часом мережею ширяться тривожні дописи: мовляв, якщо ваше житло не внесене до Реєстру речових прав (особливо те, що купувалося до 2013 року), то ви вже ледь не "бомж" і держава ось-ось забере квадратні метри.
Адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі заспокоює: відсутність запису в "цифрі" — це ще не втрата власності. Питання не в тому, чи заберуть у вас хату, а в тому, скільки нервів ви витратите, якщо доведеться доводити, що вона ваша.
Реєстр нерухомості та право власності
Чому всі так тримаються за цей Реєстр? Справа в елементарній зручності та безпеці. Коли дані є в базі, ви підтверджуєте свої права за лічені хвилини.
"Якщо ваше нерухоме майно зареєстроване в Реєстрі нерухомості, тоді ви дуже просто можете довести своє право власності на певний обʼєкт із будь-якої точки землі, отримавши витяг з Реєстру", — пояснює Сімутін.
Що буде з нерухомістю, оформленою до 2013 року
Якщо ви оформлювали житло у 2003-2013 роках, ваші дані є в національних базах. Це вже добре, але є нюанс: підтвердити право власності можна лише всередині країни через запити до баз БТІ.
А от власникам нерухомості, оформленої до 2003 року, пощастило найменше. Тут усе тримається на "чесному слові" паперових витягів та печаток.
"Тоді довести право можна лише за допомогою паперового носія права власності", — наголошує адвокат.
Найгірший сценарій — якщо папери втрачені, а архів БТІ згорів або опинився в окупації. Тоді шлях лише один — до суду, і результат там ніхто не гарантує.
"Якщо архів згорів — тоді ніяк: тільки через суд із невідомими шансами", — каже Сімутін.
Чому виник міф про вилучення житла
Люди часто плутають саме право на майно і спосіб його підтвердження. Держава не має законних підстав просто так "анулювати" вашу квартиру лише через відсутність електронного запису. Але без нього ви стаєте вразливими: складніше продати, подарувати чи захиститися від рейдерів.
Порада проста: не чекайте "грому". Поки документи на руках і архіви працюють — оцифруйте своє право.
"То ж це міф. Висновок: внесіть житло до Реєстру речових прав і не майте клопоту, особливо в умовах воєнного стану", — підсумовує адвокат.
Зрештою, реєстрація в Дії чи в нотаріуса — це не примха чиновників, а ваша власна інвестиція в спокійний сон.
Право власності на частку нерухомості в Україні
Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, у частковій власності кожен співвласник має чітко визначену частку, тоді як у спільній сумісній вона не встановлена до моменту поділу.
"Форма власності визначає обсяг прав співвласника і його можливості щодо продажу чи поділу майна", — наголосив юрист.
Саме від цього залежатиме, які рішення можна буде ухвалювати надалі.
