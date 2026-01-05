Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Нерухомість без реєстру — чи можна втратити право власності

Нерухомість без реєстру — чи можна втратити право власності

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 17:05
Право власності на нерухомість — чи можуть забрати житло, яке не внесено в реєстр
Документи на столі. Фото: Freepik

Останнім часом мережею ширяться тривожні дописи: мовляв, якщо ваше житло не внесене до Реєстру речових прав (особливо те, що купувалося до 2013 року), то ви вже ледь не "бомж" і держава ось-ось забере квадратні метри. 

Адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі заспокоює: відсутність запису в "цифрі" — це ще не втрата власності. Питання не в тому, чи заберуть у вас хату, а в тому, скільки нервів ви витратите, якщо доведеться доводити, що вона ваша.

Реклама
Читайте також:

Реєстр нерухомості та право власності

Чому всі так тримаються за цей Реєстр? Справа в елементарній зручності та безпеці. Коли дані є в базі, ви підтверджуєте свої права за лічені хвилини.

"Якщо ваше нерухоме майно зареєстроване в Реєстрі нерухомості, тоді ви дуже просто можете довести своє право власності на певний обʼєкт із будь-якої точки землі, отримавши витяг з Реєстру", — пояснює Сімутін.

Що буде з нерухомістю, оформленою до 2013 року

Якщо ви оформлювали житло у 2003-2013 роках, ваші дані є в національних базах. Це вже добре, але є нюанс: підтвердити право власності можна лише всередині країни через запити до баз БТІ.

А от власникам нерухомості, оформленої до 2003 року, пощастило найменше. Тут усе тримається на "чесному слові" паперових витягів та печаток.

"Тоді довести право можна лише за допомогою паперового носія права власності", — наголошує адвокат.

Найгірший сценарій — якщо папери втрачені, а архів БТІ згорів або опинився в окупації. Тоді шлях лише один — до суду, і результат там ніхто не гарантує. 

"Якщо архів згорів тоді ніяк: тільки через суд із невідомими шансами", — каже Сімутін.

Чому виник міф про вилучення житла

Люди часто плутають саме право на майно і спосіб його підтвердження. Держава не має законних підстав просто так "анулювати" вашу квартиру лише через відсутність електронного запису. Але без нього ви стаєте вразливими: складніше продати, подарувати чи захиститися від рейдерів.

Порада проста: не чекайте "грому". Поки документи на руках і архіви працюють — оцифруйте своє право.

"То ж це міф. Висновок: внесіть житло до Реєстру речових прав і не майте клопоту, особливо в умовах воєнного стану", — підсумовує адвокат.

Зрештою, реєстрація в Дії чи в нотаріуса — це не примха чиновників, а ваша власна інвестиція в спокійний сон.

Право власності на частку нерухомості в Україні

Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн,  у частковій власності кожен співвласник має чітко визначену частку, тоді як у спільній сумісній вона не встановлена до моменту поділу. 

"Форма власності визначає обсяг прав співвласника і його можливості щодо продажу чи поділу майна", — наголосив юрист.

Саме від цього залежатиме, які рішення можна буде ухвалювати надалі.

Раніше ми розповідали, в чому різниця між правом власності та пропискою. А також, хто може втратити право власності на будинок у 2026 році.

нерухомість житло квартира власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації