Довіреність на нерухомість в Україні — як оформити за кордоном без особистої присутності

Для українців, які живуть або тимчасово перебувають за кордоном, питання управління нерухомістю на батьківщині залишається вкрай актуальним. Продаж квартири, оформлення спадщини або реєстраційні дії часто не терплять зволікань.

Саме тому довіреність стає ключовим інструментом, який дозволяє діяти дистанційно та в межах закону, наголошує юристка Наталія Лисенко.

Що таке довіреність на нерухомість

Довіреність — це нотаріально посвідчений документ, яким власник передає іншій особі право діяти від його імені. Для операцій із нерухомістю в Україні такий документ має відповідати вимогам Цивільного кодексу та бути належним чином легалізованим, якщо його оформлено за кордоном.

Найчастіше довіреність використовують для:

купівлі-продажу квартири чи будинку;

управління майном та підписання договорів оренди;

представництва в державних органах та ЦНАПах;

оформлення спадщини та отримання необхідних довідок.

Як оформити довіреність за кордоном

Навіть без особистої присутності в Україні документ можна оформити кількома способами:

Звернення до консульства України. Це найбільш надійний та простий варіант. Довіреність, посвідчена консулом, одразу має юридичну силу в Україні й не потребує додаткових процедур легалізації. Місцевий нотаріус у країні перебування. У цьому випадку документ потребує проставлення апостиля (або консульської легалізації для певних країн), а також офіційного перекладу українською мовою, який зазвичай засвідчується вже українським нотаріусом.

У складних або специфічних ситуаціях також можливі:

виклик нотаріуса додому (якщо це передбачено місцевим правом);

посвідчення документа в медичному закладі головним лікарем;

дистанційна підготовка чернетки документа українським нотаріусом для подальшого завірення за кордоном.

На що звернути увагу, щоб довіреність була чинною

Найпоширеніші проблеми виникають через формальні помилки. Щоб уникнути відмови в реєстраційних діях, варто заздалегідь перевірити такі моменти:

Чіткий перелік повноважень: уникайте занадто загальних фраз, прописуйте кожну конкретну дію.

Точність даних: перевірте адресу об’єкта, кадастровий номер, ПІБ та паспортні дані сторін до останньої літери. Термін дії: переконайтеся, що довіреність видана на достатній період. Легалізація: перевірте наявність апостиля, якщо документ видано іноземним нотаріусом.

Юристка підкреслює, що іноземні нотаріуси не завжди обізнані з тонкощами українського законодавства. Тому попередня перевірка проєкту документа українським юристом або нотаріусом значно зменшує ризики.

Раніше ми розповідали, які ціни у 2026 році очікуються в Україні на ринку нерухомості. А також, чи потрібно повідомляти податкову під час операцій з купівлі-продажу нерухомості.