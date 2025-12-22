Ціни на квартири в Україні — якою буде вартість житла у 2026 році

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році ринок житла в Україні увійде у фазу обережної стабілізації. Після кількох років високої турбулентності покупці й продавці поступово адаптувалися до нових економічних умов. Війна, інфляція та коливання доходів усе ще впливають на рішення, але ділова активність у великих містах поступово відновлюється.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, саме це формує нову логіку ціноутворення.

Ціни на нерухомість

Однією з головних тенденцій залишається помірне, але стабільне зростання вартості житла. За словами Куць, ринок уже відійшов від різких стрибків, характерних для кризових періодів.

"Загалом, якщо брати річні тенденції, то ціни на житло в Україні можуть збільшуватися щороку приблизно на 7-13%, залежно від регіону та типу нерухомості", — зазначає Куць.

Найдорожчими традиційно залишаються Київ, Львів, Одеса та інші обласні центри. Водночас у менш активних регіонах зростання може бути майже непомітним або хвилеподібним.

Ціни на квартири

За даними експертки, медіанні ціни на вторинному ринку наприкінці 2025 року такі:

Київ — 1-кімнатна квартира близько 3 млн грн, 3-кімнатна — до 7 млн грн;

Одеса — орієнтовно 2 та 3 млн грн;

Львів — від 2 млн грн за однокімнатну та від 3,9 млн грн за трикімнатну.

Якщо порівнювати з 2024 роком, вартість житла зросла в середньому на 10-20%.

Наступного року, за прогнозами Куць, ринок збереже тенденцію до подорожчання, але без різких рухів. На її думку, варто очікувати зростання цін до 20% на купівлю житла.

