Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ціни на нерухомість в Україні — чого очікувати у 2026 році

Ціни на нерухомість в Україні — чого очікувати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 17:31
Ціни на квартири в Україні — якою буде вартість житла у 2026 році
Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році ринок житла в Україні увійде у фазу обережної стабілізації. Після кількох років високої турбулентності покупці й продавці поступово адаптувалися до нових економічних умов. Війна, інфляція та коливання доходів усе ще впливають на рішення, але ділова активність у великих містах поступово відновлюється. 

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, саме це формує нову логіку ціноутворення.

Реклама
Читайте також:

Ціни на нерухомість

Однією з головних тенденцій залишається помірне, але стабільне зростання вартості житла. За словами Куць, ринок уже відійшов від різких стрибків, характерних для кризових періодів.

"Загалом, якщо брати річні тенденції, то ціни на житло в Україні можуть збільшуватися щороку приблизно на 7-13%, залежно від регіону та типу нерухомості", — зазначає Куць.

Найдорожчими традиційно залишаються Київ, Львів, Одеса та інші обласні центри. Водночас у менш активних регіонах зростання може бути майже непомітним або хвилеподібним.

Ціни на квартири

За даними експертки, медіанні ціни на вторинному ринку наприкінці 2025 року такі:

  • Київ — 1-кімнатна квартира близько 3 млн грн, 3-кімнатна — до 7 млн грн;
  • Одеса — орієнтовно 2 та 3 млн грн;
  • Львів — від 2 млн грн за однокімнатну та від 3,9 млн грн за трикімнатну.

Якщо порівнювати з 2024 роком, вартість житла зросла в середньому на 10-20%.

Наступного року, за прогнозами Куць, ринок збереже тенденцію до подорожчання, але без різких рухів. На її думку, варто очікувати зростання цін до 20% на купівлю житла.

Нагадаємо, попри постійні ризики та відтік людей, первинний ринок нерухомості України у 2025 році пішов проти течії: девелопери вистояли та вже почали відкривати продажі у нових ЖК. Також ми розповідали, як обрати оптимальну квадратуру квартири для родини. 

нерухомість ціни на квартири житло ціни купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації