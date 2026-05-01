Вітальня Дженніфер Лопес здивувала розкішною палітрою кольорів (фото)

Дженніфер Лопес. Фото: Reuters, jlo/Instagram.

Оформлення вітальні часто починається не з меблів, а з кольорів. Саме вони формують перше враження і задають атмосферу всьому простору. Інтер’єр Дженніфер Лопес став яскравим прикладом того, як продумана палітра може виглядати дорого і водночас затишно.

Її рішення сьогодні активно наслідують дизайнери у всьому світі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Кольори в інтер’єрі вітальні зірки

Секрет успіху Джей Ло — у поєднанні "земляних" відтінків з металевим блиском. Основою стали біла стеля та світлий диван, але справжній характер кімнаті надають гірчичні стіни. Такий вибір створює ефект сонячного світла навіть у похмурий день.

Доповнює цю палітру розкішний червоно-коричневий перський килим, який додає простору глибини та історичного шарму.

Як зробити вітальню візуально дорогою

Головний акцент зірка зробила на деталях. Золоті світильники та металеві аксесуари відіграють роль "ювелірних прикрас" для кімнати. Завдяки тому, що золото відбиває світло, простір здається значно більшим і світлішим. Це ідеальний приклад того, як збалансувати сміливі кольори за допомогою нейтральної бази.

"Якщо ви обираєте насичену та розкішну колірну гаму, я рекомендую "заземлити" її нейтральними тонами. Оберіть кілька акцентних речей і впроваджуйте їх у просту основу", — зазначає експертка з дизайну Меган Слек.

Дженніфер Лопес у вітальні. Фото: jlo/Instagram

Тренди в дизайні інтер’єру

Стиль Джей Ло демонструє повернення до "тихої розкоші" з елементами традиційного дизайну. Важливо пам'ятати, що аксесуари — це повноцінна частина колірної схеми. Не бійтеся додавати незвичайні форми, якщо вони виконані в благородних матеріалах.

"Обов'язково розглядайте аксесуари як частину вашої палітри. Це чудовий спосіб додати стильні акценти або форми, які були б занадто зухвалими для великих меблів", — додає Слек.

Навіть складні кольори, як-от гірчичний чи теракотовий, можуть виглядати елегантно, якщо поєднувати їх свідомо та з любов'ю до деталей. Це і є справжній рецепт вічної класики.

