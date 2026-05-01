Главная Рынок недвижимости Дженнифер Лопес поразила выбором цветов для гостиной (фото)

Дженнифер Лопес поразила выбором цветов для гостиной (фото)

Дата публикации 1 мая 2026 20:12
Гостиная Дженнифер Лопес удивила роскошной палитрой цветов (фото)
Дженнифер Лопес. Фото: Reuters, jlo/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Оформление гостиной часто начинается не с мебели, а с цветов. Именно они формируют первое впечатление и задают атмосферу всему пространству. Интерьер Дженнифер Лопес стал ярким примером того, как продуманная палитра может выглядеть дорого и одновременно уютно.

Ее решениям сегодня активно подражают дизайнеры во всем мире, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Цвета в интерьере гостиной звезды

Секрет успеха Джей Ло — в сочетании "земляных" оттенков с металлическим блеском. Основой стали белый потолок и светлый диван, но настоящий характер комнате придают горчичные стены. Такой выбор создает эффект солнечного света даже в пасмурный день.

Дополняет эту палитру роскошный красно-коричневый персидский ковер, который добавляет пространству глубины и исторического шарма.

Как сделать гостиную визуально дорогой

Главный акцент звезда сделала на деталях. Золотые светильники и металлические аксессуары играют роль "ювелирных украшений" для комнаты. Благодаря тому, что золото отражает свет, пространство кажется значительно больше и светлее. Это идеальный пример того, как сбалансировать смелые цвета с помощью нейтральной базы.

Читайте также:

"Если вы выбираете насыщенную и роскошную цветовую гамму, я рекомендую "заземлить" ее нейтральными тонами. Выберите несколько акцентных вещей и внедряйте их в простую основу", — отмечает эксперт по дизайну Меган Слек.

    Дженнифер Лопес в гостиной. Фото: jlo/Instagram
    Дженнифер Лопес в гостиной. Фото: jlo/Instagram
    Дженнифер Лопес в гостиной. Фото: jlo/Instagram
    Дженнифер Лопес в гостиной. Фото: jlo/Instagram
Тренды в дизайне интерьера

Стиль Джей Ло демонстрирует возвращение к "тихой роскоши" с элементами традиционного дизайна. Важно помнить, что аксессуары — это полноценная часть цветовой схемы. Не бойтесь добавлять необычные формы, если они выполнены в благородных материалах.

"Обязательно рассматривайте аксессуары как часть вашей палитры. Это отличный способ добавить стильные акценты или формы, которые были бы слишком дерзкими для большой мебели", — добавляет Слек.

Даже сложные цвета, такие как горчичный или терракотовый, могут выглядеть элегантно, если сочетать их сознательно и с любовью к деталям. Это и есть настоящий рецепт вечной классики.

Как сообщали Новини.LIVE, голливудский особняк Сабрины Карпентер стал настоящим манифестом вневременного стиля, где гостиная в естественных тонах дарит ощущение абсолютного покоя. Эксперты убеждены, что такой сдержанный и гармоничный дизайн не потеряет своей актуальности даже через десятки лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сочетание розового и серого, которое еще недавно казалось пережитком прошлого, снова возглавляет интерьерные тренды благодаря обновленной, более приглушенной палитре. Свежий взгляд на это классическое комбо продемонстрировала Кайли Дженнер: ее гостиная доказывает, что даже привычные цвета могут выглядеть актуально и дорого, если правильно расставить акценты.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
