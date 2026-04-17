Дизайн інтер’єру у вітальні Кайлі Дженнер зруйнував міф про застарілі кольори (фото)

Ще кілька років тому рожевий і сірий вважалися символом "старого" інтер’єру. Але у 2026 році ці відтінки повертаються — вже в новому, більш стриманому форматі. Вітальня Кайлі Дженнер стала показовим прикладом того, як тренди можна переосмислити без радикальних змін. Простір виглядає сучасно, хоча базується на знайомій палітрі.

Головний принцип — не кольори змінюють стиль, а спосіб їх використання, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Як поєднувати сірий та рожевий кольори в інтер'єрі

Довгий час "міленіальний рожевий" та холодний сірий вважалися ознакою минулої епохи 2010-х. Проте дизайнер Мартін Лоуренс Буллард створив для Кайлі простір, де ці відтінки виглядають свіжо навіть у 2026 році. Головний секрет — у балансі. Світлі стіни слугують чистим полотном, а меблі сірих та пудрових тонів виступають як витончені акценти.

"Сірий за своєю суттю заспокоює, забезпечуючи спокійне полотно, яке може перетворити будь-яку кімнату на мирний притулок. Його витонченість сприяє відпочинку, що ідеально підходить для віталень", — зазначає дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Сучасний дизайн вітальні у світлих тонах

Кайлі не перевантажує простір кольором. Замість того, щоб фарбувати стіни в сірий, вона використовує його в оббивці пуфів та мармурі каміна. Біле крісло з тканини букле додає текстурності, а дзеркальні та металеві поверхні, як-от золотий столик чи рояль, "розсувають" межі кімнати.

Ліхтенштейн додає цікавий нюанс щодо темних відтінків.

"З іншого боку, темні відтінки сірого додають драматизму та інтимності, що ідеально підходить для створення затишної атмосфери, яка огортає вас комфортом", — наголошує вона.

Вітальня Кайлі Дженнер. Фото: martynbullard/Instagram

Як зробити кольори позачасовими

Ключ до актуальності — правильні акценти. У цьому інтер’єрі кольори не домінують, а підтримують загальну композицію. Білий фон і металеві елементи додають світла та відчуття простору.

Ще один принцип — баланс. Замість суцільного рожевого чи сірого використовується їх точкове введення. Це дозволяє кольорам виглядати свіжо навіть через роки.

"Для поєднання елегантності та романтики сірий разом із ніжно-рожевим створює м’який, шикарний і жіночний вигляд. Ця комбінація ідеальна для місць, де потрібна ніжна, витончена естетика", — каже Ліхтенштейн.

Сучасний підхід до дизайну змістив фокус із моди на індивідуальність. Навіть ті відтінки, які вважалися застарілими, можуть виглядати актуально за правильного поєднання.

