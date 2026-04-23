Дизайн у вітальні співачки Сабріни Карпентер: як відтворити позачасовий інтер'єр (фото)

Інтер’єр відомої співачки Сабріни Карпентер у її маєтку в Голлівудських пагорбах став справжнім відкриттям для поціновувачів естетики. Її вітальня, оформлена в природних відтінках, виглядає напрочуд гармонійно та спокійно. Дизайнери впевнені, що такий підхід до оформлення простору залишиться актуальним на десятиліття.

Секрет полягає в особливій магії кольорів та фактур, які дарують відчуття єднання з природою прямо посеред мегаполіса, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Кольори для вітальні, які не виходять з моди

Основою простору стала палітра, що складається з кремового, глибокого коричневого та насиченого зеленого. Це поєднання створює "землисту" атмосферу, яка виглядає дорого і водночас дуже затишно. Замість гострих кутів дизайнери використали плавні лінії та вигини, що додає кімнаті органічного вигляду.

"Зелений, коричневий та кремовий — це ідеальна група кольорів для створення того самого органічного вайбу, за яким сьогодні всі полюють. Поки ми все більше прив’язуємось до екранів, ми прагнемо повернутися до краси природи", — пояснює засновниця Selena Michele Interiors Селена Рейф.

Вітальня Сабріни Карпентер. Фото: houseofrolison/Instagram

Як поєднувати природні кольори в інтер'єрі

Головна особливість вітальні Сабріни — те, як вона взаємодіє з краєвидом за вікном. Кольори меблів ніби продовжують ландшафт, перетворюючи вікна на живі картини. Такий прийом допомагає заспокоїти нервову систему та створити вдома зону справжнього релаксу.

"Одне слово: природа. Якщо ви проектуєте простір за природними мотивами, він гарантовано буде позачасовим. Це мої улюблені кольори в дизайні, бо вони ніколи не набридають", — додає дизайнерка Алекса Кінгері.

Природні кольори у вітальні Карпентер. Фото:houseofrolison/Instagram

Чи підходить ця палітра для маленької вітальні

Таке рішення працює навіть у невеликих просторах. Світлі кремові відтінки візуально розширюють кімнату, а зелений додає глибини.

Дизайнери радять обирати матеріали, що нагадують про природу: м’яку штукатурку або вовняні килими для кремових акцентів, дерево для коричневих елементів та живі рослини для зеленого кольору.

"Використовуйте коричневий і кремовий як базу для підлоги та стін. Більшість меблів залиште нейтральними, а зелений додайте через подушки, декор або просто домашні квіти", — радить Алекса Кінгері.

Головне — не перевантажувати інтер’єр деталями та залишити достатньо "повітря".

