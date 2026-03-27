Їдальня Сталлоне отримала сміливий вигляд завдяки одному рішенню (фото)

Сильвестр Сталлоне. Фото: Reuters

Сучасні інтер’єри дедалі частіше будують не від меблів, а від ідеї. Саме такий підхід обрали Сільвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін Сталлоне для своєї їдальні. Простір вийшов яскравим, цілісним і водночас не перевантаженим деталями.

Головний акцент тут — не стіл чи стільці, а мистецтво, яке формує весь настрій кімнати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дизайн їдальні навколо мистецтва

Інтер’єр створював дизайнер Мартін Буллард, який зробив ставку на картини як основу композиції. Роботи Деміен Герст та Джордж Кондо не просто прикрашають стіни — вони задають кольори, пропорції і навіть атмосферу.

"Потужний арт не просто декорує кімнату — він дає їй сенс, енергію і напрямок", — пояснює дизайнер.

Як обрати кольори для їдальні

Центральним елементом палітри став глибокий, майже магічний синій, що відсилає до естетики Іва Кляйна. Цей відтінок "розлили" по всьому приміщенню: від дзеркального блиску лакованого столу до тендітної скляної люстри. Такий прийом дозволяє уникнути хаосу — палітра залишається єдиною, хоч і дуже характерною.

Дизайнер переконаний, що саме такий підхід робить житло особливим.

"Я люблю, коли мистецтво стає якорем простору, а все інше ніби вибудовується навколо нього", — додає Буллард.

Їдальня Сільвестра Сталлоне. Фото: martynbullard/Instagram

Як повторити інтер'єр зі сміливим акцентом

Якщо ви хочете повторити цей настрій, не обов’язково перетворювати власну їдальню на галерею. Секрет у балансі. Можна залишити базові меблі нейтральними, але додати "перцю" через кольорові стільці чи виразний декор.

Головне — знайти ту саму деталь, яка стане вашим візуальним центром.

Завершують композицію дрібниці: вази та свічники, що підхоплюють основний тон картин. Це створює відчуття завершеності, де кожна річ на своєму місці.

"Важливо підхопити один колір з картини і повторити його в просторі — так виникає гармонія", — підсумовує Буллард.

Зрештою, цей інтер’єр доводить: навіть одна сильна ідея варта десятка дорогих, але безликих речей.

