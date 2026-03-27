Їдальня Сталлоне отримала сміливий вигляд завдяки одному рішенню (фото)

Їдальня Сталлоне отримала сміливий вигляд завдяки одному рішенню (фото)

Дата публікації: 27 березня 2026 20:12
Їдальня Сталлоне отримала сміливий вигляд завдяки одному рішенню (фото)
Сильвестр Сталлоне. Фото: Reuters

Сучасні інтер’єри дедалі частіше будують не від меблів, а від ідеї. Саме такий підхід обрали Сільвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін Сталлоне для своєї їдальні. Простір вийшов яскравим, цілісним і водночас не перевантаженим деталями. 

Головний акцент тут — не стіл чи стільці, а мистецтво, яке формує весь настрій кімнати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дизайн їдальні навколо мистецтва

Інтер’єр створював дизайнер Мартін Буллард, який зробив ставку на картини як основу композиції. Роботи Деміен Герст та Джордж Кондо не просто прикрашають стіни — вони задають кольори, пропорції і навіть атмосферу.

"Потужний арт не просто декорує кімнату — він дає їй сенс, енергію і напрямок", — пояснює дизайнер.

Як обрати кольори для їдальні

Центральним елементом палітри став глибокий, майже магічний синій, що відсилає до естетики Іва Кляйна. Цей відтінок "розлили" по всьому приміщенню: від дзеркального блиску лакованого столу до тендітної скляної люстри. Такий прийом дозволяє уникнути хаосу — палітра залишається єдиною, хоч і дуже характерною.

Читайте також:

Дизайнер переконаний, що саме такий підхід робить житло особливим.

"Я люблю, коли мистецтво стає якорем простору, а все інше ніби вибудовується навколо нього", — додає Буллард.

 

Їдальня Сільвестра  Сталлоне. Фото: martynbullard/Instagram

Як повторити інтер'єр зі сміливим акцентом

Якщо ви хочете повторити цей настрій, не обов’язково перетворювати власну їдальню на галерею. Секрет у балансі. Можна залишити базові меблі нейтральними, але додати "перцю" через кольорові стільці чи виразний декор.

Головне — знайти ту саму деталь, яка стане вашим візуальним центром.

Завершують композицію дрібниці: вази та свічники, що підхоплюють основний тон картин. Це створює відчуття завершеності, де кожна річ на своєму місці. 

"Важливо підхопити один колір з картини і повторити його в просторі — так виникає гармонія", — підсумовує Буллард.

Зрештою, цей інтер’єр доводить: навіть одна сильна ідея варта десятка дорогих, але безликих речей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що замість звичної пафосної позолоти, оселя Сільвестра Сталлоне демонструє дивовижну стриманість та інтелектуальний стиль. Все той же дизайнер Мартін Лоуренс Буллард майстерно перетворив обідню зону на простір, де шляхетний метал додає затишку, а не хизується розкошшю.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у 2026 році на зміну дорогому мармуру та капітальним ремонтам приходить чистий прагматизм. Тренд задає кухня Девіда Бекхема, де головним акцентом став лаконічний фартух із нержавійки. Це ідеальний приклад того, як лише одна влучна деталь освіжає весь простір без зайвого пилу та витрат.

Сільвестр Сталлоне закордонні зірки Дизайн
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
