Головна Ринок нерухомості Емма Чемберлен показала трюк, який візуально збільшує кухню (фото)

Емма Чемберлен показала трюк, який візуально збільшує кухню (фото)

Дата публікації: 10 травня 2026 20:12
Дизайн вузької кухні: як Емма Чемберлен візуально збільшила простір (фото)
Емма Чемберлен. Фото: Reuters, maison.cotidiano/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Облаштування вузької кухні часто стає справжнім викликом для власників житла, оскільки обмежена площа вимагає нестандартних рішень. Відома інфлюенсерка Емма Чемберлен у своєму будинку в Лос-Анджелесі продемонструвала, як можна обійти планувальні обмеження без знесення стін. Завдяки професійному підходу дизайнерів Proem Studio, їй вдалося створити простір, який виглядає легким та просторим. 

Головний секрет полягає у використанні вертикальних акцентів, що спрямовують погляд вгору, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Як збільшити вузьку кухню

Головний секрет — вертикальні лінії. У кухні Емми використали високі фасади, вертикальну плитку та дерев’яні панелі, які візуально піднімають стелю. Завдяки цьому приміщення не виглядає "тиснучим" і здається просторішим.

"Вертикальні деталі природно спрямовують погляд угору, тому кухня здається вищою і менш вузькою", — пояснює засновник компанії Cabinet IQ Майкл Гартел.

Він радить особливо активно використовувати такий прийом там, де мало площі, але достатньо висоти стелі.

Щоб інтер’єр не перетворився на набір суцільних ліній, важливо вміло їх "розбавляти". В інтер'єрі Чемберлен вертикалі гармонійно поєднуються з масивними однотонними поверхнями.

"Найчистіший спосіб розірвати лінійність — це дозволити вертикалям бути фоном, а акцент зробити на суцільній стільниці з натурального каменю", — зазначає власник Chief Bricks Алкіс Валентин. 

У будинку Емми роль такого "стоп-сигналу" виконують розкішні панелі з зеленого мармуру під мийкою.

 

Емма Чемберлен показала трюк, який візуально збільшує кухню (фото) - фото 1
Кухня Емми Чемберлен. Фото: maison.cotidiano/Instagram

Кольори для маленької кухні

Експерти наголошують, що вертикальний прийом найкраще працює зі світлими відтінками. Теплий білий, м’ятний, кремовий або світло-сірий краще відбивають світло й роблять приміщення відкритішим.

"Світлі кольори допомагають вузькій кухні виглядати комфортнішою та більш збалансованою", — пояснив Майкл Гартел.

Темні фасади й надто контрастні кольори, навпаки, можуть ще сильніше звузити простір. Тому дизайнери радять робити ставку саме на м’які та натуральні відтінки.

Як повідомляли Новини.LIVE, поєднання драйвової атмосфери з домашнім затишком — завдання не з легких, проте кухня Єви Мендес та Раяна Гослінга довела, що це цілком реально. Експерти в захваті від того, як зірковій парі вдалося перетворити зухвалі дизайнерські експерименти на еталон витонченого стилю та розкоші.

Також Новини.LIVE розповідали, що продумана кухня — це насамперед історія про функціональність, яка залишається актуальною поза межами короткочасних трендів. Саме таку позачасову базу демонструє простір Різ Візерспун, де класичне поєднання білого та блакитного розкривається через нетипові деталі. Замість звичних стандартів ми бачимо свіжий погляд на колористику, що робить інтер’єр водночас затишним і витонченим.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
