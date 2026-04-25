Кухня Різ Візерспун: акторка довела, що класичне поєднання кольорів знову в моді (відео)

Створення ідеальної кухні — це завжди пошук балансу між практичністю та естетикою, яка не набридне через рік. Простір Різ Візерспун знову привернув увагу — цього разу не інтер’єром загалом, а кольорами. На перший погляд усе просто: білий і блакитний. Але саме в деталях ця комбінація виглядає по-новому і зовсім не банально.

Такий підхід уже називають одним із найстабільніших трендів 2026 року, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дизайн кухні у світлих тонах

Основа простору Різ — це багатошаровість білого. Тут немає "лікарняної" стерильності, бо акторка поєднала білосніжні стіни, мармурові стільниці та кремові фасади шаф. Такий підхід робить приміщення світлим навіть у похмурий день, а різні відтінки додають об'єму.

"Поєднання ніжно-блакитного кольору та вигнутих ліній шаф створює м’який образ, де чіткі лінії гармоніюють із вбудованими зонами зберігання", — зазначає дизайнерка Ешлі Галліон.

Головною "зіркою" інтер’єру стала ніжно-блакитна плитка над раковиною. Вона працює як дзеркало, відбиваючи світло з вікна і створюючи ефект глибини. Це не просто декор, а спосіб наповнити кухню атмосферою спокою.

"Білий та світло-блакитний — це вічна комбінація та вигідна інвестиція для тих, хто любить колір, але боїться, що він швидко вийде з моди. Це виглядає свіжо, але не миттєво", — підкреслює дизайнерка Шелаг Конвей.

Сучасні ідеї для оновлення кухні

Щоб повторити такий стиль, не обов’язково зносити стіни. Достатньо додати скляні дверцята у верхні шафи або замінити фартух на плитку з глянцевим фінішем. Важливо також пам'ятати про деталі: Різ додала високу зелену рослину на підвіконня, що миттєво "оживило" простір.

"Використання блакитного кольору в плитці створює ефект занурення, розмиваючи межі між поверхнею та атмосферою кімнати", — радить Ешлі Галліон.

Щоб біло-блакитна гама не здавалася надто холодною, професіонали радять додавати натуральне дерево. Це можуть бути стільці, дерев’яні дошки або декор у морському стилі. Дизайнери впевнені, що саме природні текстури "приземляють" такий інтер'єр.

"Цій палітрі потрібні елементи природи, щоб вона виглядала завершеною — дерев’яна підлога або сучасні світильники з паперу", — каже Шелаг Конвей.

У підсумку така кухня виглядає стримано, дорого і актуально незалежно від трендів.

