Дата публікації: 25 квітня 2026 17:05
Кухня Різ Візерспун: акторка довела, що класичне поєднання кольорів знову в моді (відео)
Фото: Reuters, reesewitherspoon/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Створення ідеальної кухні — це завжди пошук балансу між практичністю та естетикою, яка не набридне через рік. Простір Різ Візерспун знову привернув увагу — цього разу не інтер’єром загалом, а кольорами. На перший погляд усе просто: білий і блакитний. Але саме в деталях ця комбінація виглядає по-новому і зовсім не банально. 

Такий підхід уже називають одним із найстабільніших трендів 2026 року, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дизайн кухні у світлих тонах

Основа простору Різ — це багатошаровість білого. Тут немає "лікарняної" стерильності, бо акторка поєднала білосніжні стіни, мармурові стільниці та кремові фасади шаф. Такий підхід робить приміщення світлим навіть у похмурий день, а різні відтінки додають об'єму.

"Поєднання ніжно-блакитного кольору та вигнутих ліній шаф створює м’який образ, де чіткі лінії гармоніюють із вбудованими зонами зберігання", — зазначає дизайнерка Ешлі Галліон.

Головною "зіркою" інтер’єру стала ніжно-блакитна плитка над раковиною. Вона працює як дзеркало, відбиваючи світло з вікна і створюючи ефект глибини. Це не просто декор, а спосіб наповнити кухню атмосферою спокою. 

"Білий та світло-блакитний — це вічна комбінація та вигідна інвестиція для тих, хто любить колір, але боїться, що він швидко вийде з моди. Це виглядає свіжо, але не миттєво", — підкреслює дизайнерка Шелаг Конвей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сучасні ідеї для оновлення кухні

Щоб повторити такий стиль, не обов’язково зносити стіни. Достатньо додати скляні дверцята у верхні шафи або замінити фартух на плитку з глянцевим фінішем. Важливо також пам'ятати про деталі: Різ додала високу зелену рослину на підвіконня, що миттєво "оживило" простір. 

"Використання блакитного кольору в плитці створює ефект занурення, розмиваючи межі між поверхнею та атмосферою кімнати", — радить Ешлі Галліон.

Щоб біло-блакитна гама не здавалася надто холодною, професіонали радять додавати натуральне дерево. Це можуть бути стільці, дерев’яні дошки або декор у морському стилі. Дизайнери впевнені, що саме природні текстури "приземляють" такий інтер'єр. 

"Цій палітрі потрібні елементи природи, щоб вона виглядала завершеною — дерев’яна підлога або сучасні світильники з паперу", — каже Шелаг Конвей.

У підсумку така кухня виглядає стримано, дорого і актуально незалежно від трендів.

Як повідомляли Новини.LIVE, кухня — це вже не просто робочий майданчик, а затишний куточок для відновлення внутрішнього балансу. У 2026 році на зміну холодному мінімалізму прийшла естетика "тихої природи", яка дарує відчуття спокою та органічності. Саме цей тренд на максимально природний інтер’єр ідеально втілила у своєму просторі супермодель Лара Стоун.

Також Новини.LIVE розповідали, що раніше світла кухня здавалася безальтернативною класикою, але у 2026 році дизайнери все частіше обирають насичені та затишні палітри. Інтер’єр Сабріни Карпентер став чудовим доказом того, що нестандартні колірні дуети можуть виглядати по-справжньому вишукано та актуально.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
