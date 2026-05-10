Дизайн узкой кухни: как Эмма Чемберлен визуально увеличила пространство (фото)

Обустройство узкой кухни часто становится настоящим вызовом для владельцев жилья, поскольку ограниченная площадь требует нестандартных решений. Известная инфлюенсерка Эмма Чемберлен в своем доме в Лос-Анджелесе продемонстрировала, как можно обойти планировочные ограничения без сноса стен. Благодаря профессиональному подходу дизайнеров Proem Studio, ей удалось создать пространство, которое выглядит легким и просторным.

Главный секрет заключается в использовании вертикальных акцентов, направляющих взгляд вверх, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Как увеличить узкую кухню

Главный секрет — вертикальные линии. В кухне Эммы использовали высокие фасады, вертикальную плитку и деревянные панели, которые визуально поднимают потолок. Благодаря этому помещение не выглядит "давящим" и кажется более просторным.

"Вертикальные детали естественно направляют взгляд вверх, поэтому кухня кажется выше и менее узкой", — объясняет основатель компании Cabinet IQ Майкл Гартел.

Он советует особенно активно использовать такой прием там, где мало площади, но достаточно высоты потолка.

Чтобы интерьер не превратился в набор сплошных линий, важно умело их "разбавлять". В интерьере Чемберлен вертикали гармонично сочетаются с массивными однотонными поверхностями.

"Самый чистый способ разорвать линейность — это позволить вертикалям быть фоном, а акцент сделать на сплошной столешнице из натурального камня", — отмечает владелец Chief Bricks Алкис Валентин.

В доме Эммы роль такого "стоп-сигнала" выполняют роскошные панели из зеленого мрамора под мойкой.

Кухня Эммы Чемберлен. Фото: maison.cotidiano/Instagram

Цвета для маленькой кухни

Эксперты отмечают, что вертикальный прием лучше всего работает со светлыми оттенками. Теплый белый, мятный, кремовый или светло-серый лучше отражают свет и делают помещение более открытым.

"Светлые цвета помогают узкой кухне выглядеть более комфортной и сбалансированной", — пояснил Майкл Гартел.

Темные фасады и слишком контрастные цвета, наоборот, могут еще сильнее сузить пространство. Поэтому дизайнеры советуют делать ставку именно на мягкие и натуральные оттенки.

