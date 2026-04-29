Зміна тенденцій дизайну інтер'єру: який тренд на кухні задала акторка Гелена Бонем Картер (фото)

Гелена Бонем Картер.

Мінімалізм офіційно здає позиції, а на зміну "стерильним" кухням приходить затишний хаос. У 2026 році ми дедалі більше цінуємо живий простір, де кожна річ має свою історію. Акторка Гелена Бонем Картер стала головною натхненницею цього стилю, показавши, що простір має надихати, а не нагадувати операційну.

Будинок зірки в Північному Лондоні — це справжній маніфест ексцентричності, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Її кухня наповнена життям: замість порожніх стільниць тут красуються колекції чашок, підвішені на гачках, яскраві рушники та техніка, яку ніхто не ховає за фасадами. Друг акторки, ресторатор Кіт Макнеллі, назвав її оселю "найкрасивішим та найдивнішим будинком, який він коли-небудь бачив".

Як організувати зберігання на кухні

Секрет такого інтер’єру — у переході до вертикального простору. Коли місця мало, стіни стають вашим найкращим другом. Стелажі до самої стелі та відкриті полиці дозволяють тримати під рукою все необхідне, одночасно створюючи ефектний візуальний ряд.

"Безлад не обов’язково має бути хаотичним. Коли він організований свідомо, простір стає безпечним, чарівним і привітним. Занадто вилизані інтер'єри часто здаються неживими та холодними", — пояснює експертка Магдалена Герасінська.

Кухня Гелени Бонем Картер. Фото: luciacuesta_/Instagram

У 2026 році в моді речі, що викликають емоції. Старі куховарські книги, пам'ятний посуд чи кошики з фруктами, підвішені до стелі, додають дому душі. Головне — знайти баланс між декором та функціональністю.

"Використовуйте кожен сантиметр стін. Гачки під шафами для кавових горняток або підвісні кошики для овочів миттєво звільняють робочу поверхню, зберігаючи при цьому атмосферу затишку", — радить дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Щоб відтворити стиль Гелени, не потрібно робити капітальний ремонт. Експерти радять додати відкриті полиці, підібрати їх у тон стін або зробити акцентними за допомогою підсвітки. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче бачити свій дім справжнім, а не просто картинкою з каталогу.

