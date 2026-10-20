Інтер'єр сучасної кухні. Фото: УНІАН

Під час ремонту кухні не обов’язково облицьовувати плиткою всі стіни над робочою поверхнею. Частину оздоблення можна замінити спеціальною фарбою, яка витримує вологу, часте миття та побутові забруднення. Такий варіант допоможе скоротити витрати, але результат залежатиме від вибору покриття, підготовки стін і того, де саме його використовуватимуть.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на рекомендації виробника фарб Sadolin.

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Де на кухні можна використати фарбу замість плитки

Фарбування може стати альтернативою плитці на стінах, які не зазнають постійного контакту з водою, гарячою парою та бризками жиру. Наприклад, фарбою можна оздобити вільну стіну біля обіднього столу, ділянки навколо меблів або частину простору над стільницею, якщо вона розташована далеко від плити й мийки.

Найбільше значення має зона кухонного фартуха — стіна між стільницею та навісними шафами. Саме тут поверхня регулярно забруднюється під час приготування їжі. Якщо власник хоче відмовитися від плитки на цій ділянці, потрібно вибрати покриття, яке виробник прямо рекомендує для кухонь і яке витримує часте миття.

Водночас звичайна інтер’єрна фарба не є повноцінною заміною плитці в будь-яких умовах. Біля газової чи електричної плити, де стіна піддається сильному нагріванню та бризкам олії, доцільно передбачити захисну панель зі скла або металу чи інше покриття, придатне для цієї зони.

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Яка фарба підійде для кухні

Для кухонних стін варто обирати фарбу, стійку до вологого стирання, жиру та регулярного очищення. На етикетці або в технічному описі потрібно перевірити, чи підходить продукт для кухні, чи можна мити пофарбовану поверхню та які засоби дозволено використовувати для догляду.

Для кухні варто обирати фарбу, стійку до вологи, жиру та частого миття. Під час вибору можна звернути увагу на клас стійкості до вологого стирання за стандартом ISO 11998: перший клас означає найвищу стійкість до стирання в межах цієї класифікації. Водночас важливо перевірити, чи призначене конкретне покриття для кухонних приміщень і чи відповідає воно умовам експлуатації.

Однак навіть спеціальна фарба не скасовує вимог до основи. Перед нанесенням стіна має бути сухою, чистою та знежиреною. Нерівності потрібно зашпаклювати, а пористу або раніше нефарбовану поверхню — належно заґрунтувати. Таке підготування впливає на зчеплення покриття зі стіною, його вигляд і довговічність.

На чому вдасться заощадити

Фарба може зменшити витрати на оздоблення, адже для відповідних ділянок не потрібно купувати плитку, клей і затирку, а також оплачувати роботи з укладання. Проте економія не виникає автоматично: до кошторису слід включити шпаклівку, ґрунтовку, фарбу та роботу майстра, якщо стіни не готуватимуть самостійно.

Щоб порівняти два варіанти, потрібно рахувати вартість матеріалів і робіт для однакової площі. Важливо також врахувати, наскільки рівна стіна: якщо вона потребує значного вирівнювання, підготовка під фарбування може збільшити бюджет.

Є й інша перевага: пофарбовану стіну зазвичай простіше оновити, змінивши колір без демонтажу плитки. Водночас у місцях, де покриття швидко забруднюється або пошкоджується, його може знадобитися перефарбовувати. Тому перед остаточним вибором варто оцінити не лише початкову ціну, а й майбутній догляд.

Коли краще не відмовлятися від плитки

Плитка або інше спеціально призначене для захисту стін покриття залишаються практичним рішенням у зонах, де часто потрапляють вода, жир і залишки їжі. Особливо це стосується простору безпосередньо біля мийки та плити.

Компромісний варіант — поєднати матеріали: робочу зону захистити плиткою, склом або металом, а решту стін пофарбувати. Так можна скоротити площу дорогого оздоблення, зберегти зручність у догляді та підібрати колір під меблі й стільницю.

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