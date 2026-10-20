Интерьер современной кухни. Фото: УНИАН

При ремонте кухни не обязательно облицовывать плиткой все стены над рабочей поверхностью. Часть отделки можно заменить специальной краской, которая выдерживает влагу, частую мойку и бытовые загрязнения. Такой вариант поможет сократить расходы, но результат будет зависеть от выбора покрытия, подготовки стен и того, где именно его будут использовать.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на рекомендации производителя красок Sadolin.

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Где на кухне можно использовать краску вместо плитки

Покраска может стать альтернативой плитке на стенах, которые не подвергаются постоянному контакту с водой, горячим паром и брызгами жира. Например, краской можно украсить свободную стену возле обеденного стола, участки вокруг мебели или часть пространства над столешницей, если она расположена вдали от плиты и мойки.

Наибольшее значение имеет зона кухонного фартука — стена между столешницей и навесными шкафами. Именно здесь поверхность регулярно загрязняется во время приготовления пищи. Если владелец хочет отказаться от плитки на этом участке, нужно выбрать покрытие, которое производитель прямо рекомендует для кухонь и которое выдерживает частую мойку.

В то же время обычная интерьерная краска не является полноценной заменой плитке ни при каких условиях. Рядом с газовой или электрической плитой, где стена подвергается сильному нагреву и брызгам масла, целесообразно предусмотреть защитную панель из стекла или металла либо другое покрытие, подходящее для этой зоны.

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Какая краска подойдет для кухни

Для кухонных стен следует выбирать краску, устойчивую к влажному истиранию, жиру и регулярной очистке. На этикетке или в техническом описании необходимо проверить, подходит ли продукт для кухни, можно ли мыть окрашенную поверхность и какие средства разрешено использовать для ухода.

Для кухни следует выбирать краску, устойчивую к влаге, жиру и частому мытью. При выборе можно обратить внимание на класс устойчивости к влажному истиранию по стандарту ISO 11998: первый класс означает наивысшую устойчивость к истиранию в рамках этой классификации. В то же время важно проверить, предназначено ли конкретное покрытие для кухонных помещений и соответствует ли оно условиям эксплуатации.

Однако даже специальная краска не отменяет требований к основанию. Перед нанесением стена должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Неровности нужно зашпаклевать, а пористую или ранее неокрашенную поверхность — должным образом загрунтовать. Такая подготовка влияет на сцепление покрытия со стеной, его внешний вид и долговечность.

На чем удастся сэкономить

Краска может снизить расходы на отделку, ведь для соответствующих участков не нужно покупать плитку, клей и затирку, а также оплачивать работы по укладке. Однако экономия не возникает автоматически: в смету следует включить шпаклевку, грунтовку, краску и работу мастера, если стены не будут готовиться самостоятельно.

Чтобы сравнить два варианта, нужно посчитать стоимость материалов и работ для одинаковой площади. Важно также учесть, насколько ровная стена: если она требует значительного выравнивания, подготовка к покраске может увеличить бюджет.

Есть и другое преимущество: окрашенную стену обычно проще обновить, изменив цвет без демонтажа плитки. В то же время в местах, где покрытие быстро загрязняется или повреждается, его может потребоваться перекрашивать. Поэтому перед окончательным выбором стоит оценить не только начальную цену, но и будущий уход.

Когда лучше не отказываться от плитки

Плитка или другое специально предназначенное для защиты стен покрытие остаются практичным решением в зонах, где часто попадают вода, жир и остатки еды. Особенно это касается пространства непосредственно возле раковины и плиты.

Компромиссный вариант — сочетать материалы: рабочую зону защитить плиткой, стеклом или металлом, а остальные стены покрасить. Так можно сократить площадь дорогостоящей отделки, сохранить удобство в уходе и подобрать цвет под мебель и столешницу.

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