Сучасний інтер’єр квартири: які тренди вже втратили актуальність

Жінка читає книгу на сірому дивані. Фото: magnific.com

У 2026 році навіть квартира з якісним ремонтом може мати застарілий вигляд через холодні кольори, надлишок вбудованого освітлення або типові дизайнерські рішення. Фахівці радять звернути увагу на деталі, які втратили актуальність, і пояснюють, як оновити інтер’єр без капітального ремонту та зайвих витрат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Homes & Gardens.

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Які інтер’єрні рішення роблять квартиру застарілою

В інтер’єрному дизайні дедалі більше уваги приділяють індивідуальності, поєднанню різних фактур і природним кольорам. Натомість надмірний мінімалізм, одноманітні палітри та інтер’єри, повністю побудовані на короткочасних трендах, можуть створювати відчуття шаблонного простору.

Холодні сірі кольори в усьому інтер’єрі

Сірі стіни, кухонні фасади, підлога під сіре дерево та біле оздоблення тривалий час залишалися популярними рішеннями. Проте, коли вся квартира оформлена в холодних відтінках, інтер’єр може здаватися стерильним і позбавленим індивідуальності.

Елізабет Граціоло, засновниця та головна архітекторка Yellow House Architects, зазначає, що поєднання виключно білих і сірих відтінків може робити оселю застарілою. За її оцінкою, така палітра втратила частину привабливості через те, що її надто часто використовували в однотипних інтер’єрах.

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Подібну думку висловлює Мікаела Квінтон, директорка з дизайну Copper Sky Design + Remodel. Вона пов’язує надмірне використання сірого кольору, зокрема в меблях, плитці та підлогових покриттях, із дизайнерськими тенденціями попередніх десятиліть.

Як альтернативу фахівчині пропонують теплі кремові відтінки, насичені кольори натурального дерева, а також глибокі сині й зелені тони. Змінити сприйняття кімнати можна за допомогою текстилю, декору або окремих предметів меблів, не переробляючи весь ремонт.

Відкриті кабелі, роутери та інша техніка

Видимі дроти, колонки, пульти й панелі керування можуть порушувати цілісність інтер’єру. Особливо це помітно в кімнатах, де меблі та декор підібрані в єдиному стилі, але техніка розташована без продуманої системи.

Сара Магнесс, засновниця та керівниця Studio Magness, пояснює, що відкрите розміщення технологічних пристроїв може швидко прив’язувати інтер’єр до певного періоду. Причина полягає в тому, що побутова електроніка та способи її використання змінюються, а видимі елементи залишаються частиною оформлення приміщення.

За словами Магнесс, приховане прокладання кабелів та інтеграція техніки в архітектуру житла допомагають довше зберігати актуальність дизайну.

Для цього можна використовувати кабель-канали, закриті тумби, спеціальні відділення для зарядних пристроїв і меблі з передбаченим місцем для електроніки. Водночас необхідно забезпечити вентиляцію обладнання та зручний доступ до нього.

Надмірна кількість вбудованих світильників

Вбудовані світильники в стелі стали поширеним рішенням завдяки стриманому вигляду та практичності. Однак, якщо вони є єдиним джерелом освітлення в кімнаті, простір може виглядати надто формально, а можливості змінювати атмосферу залежно від ситуації залишаються обмеженими.

Сара Магнесс звертає увагу на надмірне використання традиційних вбудованих світильників. На її думку, велика кількість таких елементів може привертати зайву увагу до стелі, тоді як сучасні системи освітлення дають більше можливостей регулювати яскравість, колірну температуру та атмосферу приміщення.

Дизайнерка радить поєднувати різні джерела світла. Наприклад, у вітальні можна використовувати торшер біля дивана й настільну лампу, а на кухні — підвісний світильник над обідньою зоною.

Це не означає, що вбудовані світильники потрібно повністю прибирати. Важливо продумати загальну схему освітлення, щоб воно виконувало практичну функцію та допомагало створювати комфортну атмосферу.

Інтер’єр, побудований на одному тренді

Коли всі меблі, кольори й декоративні елементи підібрані відповідно до однієї модної тенденції, квартира може втрачати індивідуальність. У результаті простір нагадує виставковий зал, а не оселю, облаштовану відповідно до потреб її власників.

Софі Патерсон, дизайнерка інтер’єрів, зазначає, що житло може виглядати застарілим, якщо його оформлення надто сильно прив’язане до конкретного тренду або певного періоду. На її думку, інтер’єр має розвиватися відповідно до архітектури будинку та способу життя мешканців.

Патерсон радить поєднувати сучасні предмети з вінтажними меблями та речами, які мають особисте значення. Наприклад, сучасний диван можна доповнити старовинним комодом або дерев’яним столом із виразною фактурою.

Такий підхід дає змогу створити більш індивідуальний простір, не намагаючись відтворити інтер’єр із каталогу. Водночас важливо враховувати розміри кімнати, функціональність меблів і гармонійне поєднання матеріалів.

Чорна матова фурнітура на білих меблях

Чорні матові ручки, змішувачі та світильники на тлі білих кухонних фасадів були популярним рішенням у сучасних інтер’єрах. Проте надмірне використання такого контрасту може надавати приміщенню вигляду, характерного для попередніх років.

Ніколь Сперлок із Nicole Spurlock Design Co зазначає, що чорна матова фурнітура та освітлення на білих кухонних фасадах можуть робити інтер’єр візуально застарілим у 2026 році. Вона пов’язує це з популярністю контрастного оформлення, пік якої припав приблизно на 2020 рік.

Як альтернативу дизайнерка пропонує латунні елементи з природним виглядом або полірований нікель. Такі деталі можуть пом’якшити контраст і краще поєднуватися з багатошаровими інтер’єрами.

Для оновлення кухні не обов’язково фарбувати фасади чи купувати нові меблі. Іноді достатньо замінити ручки, змішувач або окремі світильники. Водночас чорна фурнітура не є універсально невдалим рішенням: її доречність залежить від загальної палітри, матеріалів та стилю приміщення.

Як оновити квартиру без капітального ремонту

Щоб оселя мала сучасний вигляд, не обов’язково повністю змінювати оздоблення або купувати нові меблі. Почати можна з невеликих змін: додати тепліші відтінки, організувати зберігання техніки, переглянути освітлення або замінити окремі декоративні елементи.

Водночас не варто сприймати кожну тенденцію як обов’язкове правило. Сірий колір, вбудовані світильники чи чорна фурнітура можуть залишатися доречними, якщо вони відповідають загальній концепції інтер’єру.

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