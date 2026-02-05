Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Гараж на ділянці біля будинку — де дозволено зводити у 2026 році

Гараж на ділянці біля будинку — де дозволено зводити у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 11:22
Гараж на ділянці — на якій відстані від будинку дозволено зводити у 2026 році
Гараж біля приватного будинку. Фото: utahgaragedoors.net

В Україні будівництво гаража у 2026 році потребує не лише вільного місця, а й точного дотримання норм. Основні правила залишаються стабільними, проте контроль з боку органів місцевого самоврядування посилюється. Саме тому варто одразу планувати забудову без ризику штрафів і конфліктів.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, "відстань від межі суміжної земельної ділянки до господарських будівель повинна становити не менше 1 метра". Гараж офіційно належить до таких споруд. Важливий нюанс — дах: якщо покрівля виступає більш ніж на 0,5 метра, відстань вимірюють саме від її краю.

Реклама
Читайте також:

Яка протипожежна відстань між гаражем і будинками

Пожежна безпека залишається ключовим фактором під час перевірок. ДБН В.1.1-7:2016 встановлює: "протипожежні відстані між будівлями залежать від ступеня їх вогнестійкості та становлять від 6 до 15 метрів".

На практиці це означає:

  • між цегляним гаражем і цегляним будинком сусіда достатньо 6 метрів;
  • якщо хоча б одна зі споруд дерев’яна, мінімальна відстань зростає до 15 метрів.

На власній ділянці допускається прибудова гаража до житлового будинку без додаткових розривів.

Відстань від гаража до дороги та червоних ліній

Будівництво біля вулиці регулюється особливо жорстко. Червоні лінії визначають межу забудови, і їх порушення часто стає підставою для демонтажу.

У 2026 році застосовуються такі орієнтири:

  • не менше 6 метрів від магістральної дороги;
  • не менше 3 метрів від житлової вулиці.

Будівництво впритул можливе лише за письмовим погодженням із місцевою архітектурою.

Санітарні відстані від гаража до вікон

Санітарні норми спрямовані на захист умов проживання. Відповідно до чинних вимог, від вікон житлових кімнат сусіднього будинку до гаража має бути не менше 6 метрів. Це забезпечує нормальну інсоляцію та вентиляцію й часто враховується судами під час земельних спорів.

Раніше ми розповідали, які документи потрібні власнику на гараж. А також, як перевірити право власності на гараж у 2026 році.

земля будівництво будинок гараж документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації