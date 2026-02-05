Гараж на участке — на каком расстоянии от дома разрешено возводить в 2026 году

Гараж возле частного дома. Фото: utahgaragedoors.net

В Украине строительство гаража в 2026 году требует не только свободного места, но и точного соблюдения норм. Основные правила остаются стабильными, однако контроль со стороны органов местного самоуправления усиливается. Именно поэтому стоит сразу планировать застройку без риска штрафов и конфликтов.

Согласно ГСН Б.2.2-12:2019, "расстояние от границы смежного земельного участка до хозяйственных построек должно составлять не менее 1 метра".

Реклама

Читайте также:

Гараж официально относится к таким сооружениям. Важный нюанс — крыша: если кровля выступает более чем на 0,5 метра, расстояние измеряют именно от ее края.

Какое противопожарное расстояние между гаражом и домами

Пожарная безопасность остается ключевым фактором во время проверок. ГСН В.1.1-7:2016 устанавливает: "противопожарные расстояния между зданиями зависят от степени их огнестойкости и составляют от 6 до 15 метров".

На практике это означает:

между кирпичным гаражом и кирпичным домом соседа достаточно 6 метров;

если хотя бы одно из сооружений деревянное, минимальное расстояние возрастает до 15 метров.

На собственном участке допускается пристройка гаража к жилому дому без дополнительных разрывов.

Расстояние от гаража до дороги и красных линий

Строительство возле улицы регулируется особенно жестко. Красные линии определяют границу застройки, и их нарушение часто становится основанием для демонтажа.

В 2026 году применяются следующие ориентиры:

не менее 6 метров от магистральной дороги;

не менее 3 метров от жилой улицы.

Строительство вплотную возможно только по письменному согласованию с местной архитектурой.

Санитарные расстояния от гаража до окон

Санитарные нормы направлены на защиту условий проживания. Согласно действующим требованиям, от окон жилых комнат соседнего дома до гаража должно быть не менее 6 метров. Это обеспечивает нормальную инсоляцию и вентиляцию и часто учитывается судами во время земельных споров.

Ранее мы рассказывали, какие документы нужны владельцу на гараж. А также, как проверить право собственности на гараж в 2026 году.