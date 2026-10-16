Чи потрібно сплачувати податок за гараж: від чого залежить сума та кому доступні пільги

Гаражі поруч із житловими будинками. Фото: Новини.LIVE

Власники гаражів в Україні можуть отримати податкове повідомлення та сплачувати податок на нерухомість, однак це залежить від виду споруди, оформлення права власності й правил оподаткування у конкретній громаді. Водночас звичайний металевий гараж без фундаменту може не вважатися нерухомістю. Важливо знати, у яких випадках виникає обов’язок платити та як перевірити нарахування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Чи потрібно платити податок за гараж

В Україні податок на нерухоме майно сплачують фізичні та юридичні особи, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю. До нежитлових об’єктів Податковий кодекс відносить, зокрема, наземні й підземні гаражі та криті автомобільні стоянки.

Якщо гараж є капітальною спорудою та оформлений як об’єкт нерухомості, власнику може нараховуватися податок. Сам факт володіння гаражем не означає автоматичного звільнення від цього платежу.

Водночас для визначення податкових зобов’язань потрібно враховувати тип об’єкта та місцеві правила. Ставки податку встановлюють сільські, селищні й міські ради, але вони не можуть перевищувати межі, передбачені Податковим кодексом України.

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Коли за гараж можна не платити

Окремо варто розрізняти капітальний гараж і тимчасову металеву конструкцію. Як пояснили в ДПС у квітні 2026 року, металевий гараж без фундаменту, який можна перемістити без знецінення та зміни призначення, не вважається нерухомим майном і не підлягає державній реєстрації як нерухомість.

Тому власнику такої конструкції не повинні нараховувати податок саме як за об’єкт нерухомого майна. Проте питання користування землею під гаражем та можливих платежів за неї потрібно розглядати окремо.

Також місцеві ради можуть установлювати пільги щодо податку на житлову й нежитлову нерухомість для визначених категорій власників. Тому перед сплатою варто перевірити рішення своєї громади та з’ясувати, чи поширюються передбачені ним пільги на конкретний об’єкт.

Як розраховують податок на гараж

Для нежитлової нерухомості базою оподаткування є її загальна площа. На відміну від квартир і житлових будинків, для яких Податковий кодекс передбачає зменшення оподатковуваної площі на 60, 120 або 180 квадратних метрів відповідно до типу житла, ці правила не поширюються автоматично на гаражі.

Ставка залежить від рішення місцевої ради та характеристик об’єкта. За Податковим кодексом вона не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, за один квадратний метр оподатковуваної площі.

Для фізичних осіб суму податку розраховує податкова служба. Повідомлення-рішення з розрахунком і реквізитами для сплати мають надсилати до 1 липня року, що настає за звітним.

Що робити, якщо податкова нарахувала податок

Якщо власник отримав повідомлення про сплату податку за гараж, варто перевірити правильність зазначених даних. Зокрема, потрібно звірити площу об’єкта, відомості про право власності та застосовану ставку.

Якщо в нарахуванні є помилка або виникають сумніви щодо обов’язку сплачувати податок, можна звернутися до податкової служби для звірки даних. Для цього варто підготувати документи, що підтверджують право власності та характеристики гаража.

Таким чином, власникам капітальних гаражів слід перевіряти місцеві ставки й можливі пільги, а власникам переносних металевих конструкцій — насамперед з’ясувати, чи вважається їхній об’єкт нерухомістю. Це допоможе уникнути помилкових нарахувань і зрозуміти, чи є підстави для сплати податку.

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