Житлові будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Власники квартир і будинків можуть втратити пільгу з податку на нерухомість, якщо здають житло в оренду та отримують за це гроші. Причому значення має не лише тривалість оренди: пільгу не застосовують із місяця, коли житло почали здавати, і до кінця місяця припинення оренди. Власникам варто перевірити нарахування та зберігати документи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення Державної податкової служби.

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Коли власник квартири втрачає пільгу

Податковий кодекс України передбачає пільги зі сплати податку на нерухоме майно. Однак вони не застосовуються до житла, яке фізична особа використовує для отримання доходу. Це стосується квартир і будинків, переданих в оренду, лізинг або позичку, а також нерухомості, яку використовують у підприємницькій діяльності.

Якщо власник офіційно здає квартиру наймачеві за плату, він не може користуватися пільгою щодо цього об’єкта протягом відповідного періоду. Це не означає автоматичного скасування пільг на іншу нерухомість, яка належить цій людині.

Важливо враховувати межі періоду оренди. Пільга не застосовується з місяця, у якому житло почали здавати, і до кінця місяця, у якому оренду припинили.

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Наприклад, якщо квартиру почали здавати в березні, а договір завершився в червні, пільга щодо цього помешкання не застосовуватиметься за чотири місяці — з березня до червня включно. За решту року розрахунок залежатиме від фактичного використання житла та правил оподаткування.

Чи повертається пільга після припинення оренди

Після завершення оренди пільга може знову застосовуватися з наступного місяця, якщо житло більше не використовують для отримання доходу та виконані інші умови для її застосування.

Наприклад, якщо договір оренди завершився 12 червня, червень усе ще входить до періоду без пільги. За липень і наступні місяці її можна застосовувати за загальними правилами.

Власнику варто зберегти документи, які підтверджують дату завершення оренди. Якщо податкова нарахувала платіж неправильно, можна звернутися для звірки даних.

Які документи підтверджують оренду квартири

Для підтвердження оренди важливий цивільно-правовий договір найму житла. За статтею 810 Цивільного кодексу України, власник передає або зобов’язується передати житло наймачеві для проживання на певний строк за плату.

Власнику варто зберігати:

Договір оренди — підтверджує домовленість між власником і наймачем.

Документ про припинення договору — додаткову угоду або інший документ, якщо завершення оренди оформлювали письмово.

Акт передавання чи повернення житла — якщо сторони його складали.

Підтвердження оплати — банківські виписки, квитанції або розписки, якщо вони є.

Договір допомагає підтвердити орендні відносини, а додаткові документи — уточнити, коли саме почалося та завершилося користування житлом. Їх варто зберігати на випадок виникнення розбіжностей під час нарахування податку.

Як подати заяву на звірку даних у податковій

Якщо власник не погоджується з нарахованим податком або хоче перевірити право на пільгу, він може звернутися до контролюючого органу за своєю податковою адресою.

Для цього потрібно:

Підготувати заяву. Укажіть адресу квартири та дані, які необхідно перевірити: відомості про нерухомість, період оренди або право на пільгу. Додати підтверджувальні документи. Підготуйте документи про право власності, договір оренди та підтвердження його припинення, якщо вони є. Подати звернення до податкової. Зверніться до контролюючого органу за своєю податковою адресою. Перевірити результат. Якщо виявлять розбіжності, уточніть порядок перерахунку податкових зобов’язань.

Право на звірку передбачене підпунктом 266.7.3 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України. Власник може перевірити відомості про належні йому об’єкти нерухомості, розмір нарахованого податку та право на застосування пільги.

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