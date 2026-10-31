Пошкоджений приватний будинок. Фото: Новини.LIVE

Власники нерухомості, знищеної внаслідок російської агресії, можуть отримати звільнення від плати за земельну ділянку. З 1 січня 2026 року така пільга поширюється на визначені категорії власників та орендарів державної й комунальної землі. Однак для цього потрібно виконати обов'язкову умову та перевірити дані в державному реєстрі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби України.

Реклама

Хто може не платити за землю після знищення нерухомості

Звільнення стосується земельних ділянок, на яких розташовувалися житлові або нежитлові об'єкти, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій через збройну агресію Росії.

Йдеться про два види платежів:

земельний податок;

орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Тобто право на пільгу можуть мати не лише власники землі, а й орендарі відповідних ділянок. Водночас звільнення не поширюється автоматично на будь-яку землю, де було зруйновано будівлю: закон встановлює вимоги до реєстрації майна та площі ділянки.

Читайте також:

Яку площу землі звільняють від оплати

Розмір пільги залежить від типу нерухомості, статусу власника та розташування земельної ділянки.

Для фізичних осіб — власників знищеного житла діють такі обмеження:

у селах — до 0,25 га;

у селищах — до 0,15 га;

у містах — до 0,1 га.

Якщо земельна ділянка більша за встановлену норму, звільнення поширюється лише на визначену законом площу.

Для власників знищеної нежитлової нерухомості, а також юридичних осіб — власників знищених житлових або нежитлових об'єктів діє інший принцип:

100% площі ділянки звільняють від плати, якщо знищена будівля займала не менше третини всієї землі;

50% площі ділянки звільняють, якщо будівля займала менше третини.

Власникам важливо врахувати не лише факт знищення нерухомості, а й співвідношення площі будівлі та земельної ділянки.

Що потрібно зробити, щоб не платити за землю

Головна умова отримання пільги — наявність інформації про знищений об'єкт нерухомості та земельну ділянку в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій.

Самого факту руйнування будинку недостатньо. Якщо відомості про об'єкт або землю відсутні в реєстрі, застосувати звільнення за цією підставою не вдасться.

Тому власникам варто перевірити, чи внесені необхідні дані, зокрема інформація про земельну ділянку, на якій розташовувалася знищена нерухомість.

Чи можна повернути нараховані платежі за землю

Законодавчі зміни передбачають застосування звільнення з 1 січня 2026 року. Водночас відповідний Закон №4903-IX набрав чинності 23 жовтня 2026 року.

Це означає, що власники та користувачі земельних ділянок, які вже задекларували зобов'язання за 2026 рік, можуть скоригувати нарахування за період, на який поширюється пільга. Для цього потрібно подати уточнюючу податкову декларацію.

Якщо податкова вже надіслала податкове повідомлення-рішення щодо такої земельної ділянки, воно підлягає скасуванню, а визначені податкові зобов'язання та борг — анулюванню.

Надміру сплачені кошти за загальним правилом зараховують у рахунок майбутніх платежів із земельного податку. Тобто це не означає автоматичного повернення грошей на банківську картку.

Коли припиняється звільнення від плати

Період звільнення визначають за датою знищення нерухомості, зазначеною в державному реєстрі. Пільга починає діяти з першого числа місяця, на який припадає дата знищення об'єкта.

Вона зберігається до останнього числа місяця, в якому на цій земельній ділянці зареєструють право власності на новозбудовану нерухомість, або до останнього числа місяця припинення чи скасування воєнного стану.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи може власник житла виписати зниклого безвісти військового. У таких ситуаціях важливо розрізняти право власності на нерухомість і реєстрацію місця проживання. Навіть зняття людини з реєстрації не означає автоматичної втрати нею майнових прав.

Також Новини.LIVE повідомляли, де в Україні гаражі та паркомісця коштують до 34 тисяч доларів. Вартість таких об'єктів суттєво відрізняється залежно від міста та розташування. Перед купівлею покупцям радять перевіряти документи на нерухомість і правовий статус земельної ділянки.