Житлові пільги для Героїв України: як отримати квартиру та землю у 2026 році

Отримання житла для відзначених державою громадян залишається одним із ключових напрямів соціальної політики. У 2026 році норми не змінилися кардинально, але їх застосування стало більш системним. Герої України мають найвищий пріоритет у чергах на житло та доступ до додаткових гарантій.

Важливо правильно оформити право, щоб не втратити жодної пільги, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Пільги Героя України на квартирний облік та житло

Головна гарантія — позачергове забезпечення житлом. Згідно із законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Герої України мають право на позачергове забезпечення житлом. Це означає, що у списках на отримання квадратних метрів вони стоять у самому пріоритеті.

Додатково передбачено:

Повне звільнення від оплати за оформлення документів під час приватизації квартири або будинку. Право на додаткову житлову площу, якщо це передбачено специфікою здоров’я або складом сім’ї. Можливість отримати земельну ділянку для індивідуального будівництва у першу чергу.

Безоплатний ремонт житла Героям України

Якщо у героя вже є власна домівка, але вона потребує оновлення, держава бере на себе витрати на капремонт. Це стосується як приватних будинків, так і квартир у багатоповерхівках.

Читайте також:

Процедура передбачає повне фінансування робіт з місцевих або державного бюджетів. Пільга діє як постійна гарантія, а не разова допомога.

Житлові пільги сім’ям загиблих Героїв України

Родини померлих або загиблих героїв (дружина/чоловік, непрацездатні батьки та діти) повністю успадковують право на пільги.

Перелік основних комунальних переваг:

знижка у розмірі 100% на оплату житлово-комунальних послуг (світло, газ, вода);

повне звільнення від плати за користування житлом (квартирна плата);

позачергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів.

Головне — вчасно подати документи до органів соціального захисту за місцем реєстрації, щоб механізм підтримки запрацював автоматично.

Як повідомляли Новини.LIVE, навколо ветеранських пільг у програмі "єОселя" у 2026 році з’явилося чимало міфів. Зокрема, наявність посвідчення УБД ще не гарантує ставку 3%, оскільки умови програми значно суворіші, ніж здається на перший погляд. Варто ретельно перевірити всі критерії відповідності, щоб не отримати відмову вже після подачі заявки.

Також Новини.LIVE розповідали, що хоча право ветеранів на землю зберігається і під час війни, через воєнний стан процес безоплатної приватизації наразі фактично заморожений для більшості випадків. Проте в законодавстві залишилися певні лазівки та винятки, які дозволяють оформити ділянку вже сьогодні.