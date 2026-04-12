Кредити на житло під 3% для ВПО: хто може отримати у 2026 році

Багатоповерхівка в центрі Києва.

Україна розширила програму доступного житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Завдяки міжнародному фінансуванню з’явилася нова можливість отримати кредит під мінімальну ставку. Водночас відбір залишився конкурентним і має чіткі правила.

Програму реалізує Держмолодьжитло за підтримки міжнародних партнерів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Як проходить відбір на житло для ВПО

Держмолодьжитло отримало новий транш у розмірі 7,5 мільйонів євро від Міжнародної організації з міграції, що дозволило запустити новий етап відбору кандидатів. Ці кошти є частиною великої угоди на 33 мільйони євро, яку підтримав уряд Німеччини через банк KfW.

Черговий етап визначення переможців запланували на 14:00 вівторка, 14 квітня. Весь процес відбуватиметься у прямому ефірі на YouTube, щоб ніхто не сумнівався у чесності результатів. Переможців обирає спеціальний генератор випадкових чисел, який схвалений міжнародними партнерами.

Результати оголошують одразу під час ефіру. Після цього списки публікують офіційно, а переможців додатково інформують про подальші дії. Очікується, що нове фінансування дозволить забезпечити кредитами близько 425 родин.

Хто може отримати кредит під 3%

Програма створена спеціально для внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного даху над головою на підконтрольній території.

Також існують обмеження:

не можна брати участь, якщо вже отримували державну житлову допомогу;

необхідно підтвердити стабільний дохід;

обов’язкова перевірка кредитної історії.

Окремо встановлено фінансовий поріг: дохід на одну людину не має перевищувати визначений ліміт, прив’язаний до середньої зарплати.

Ставка кредиту становить лише 3% річних, а розрахуватися з державою можна протягом 30 років. Головне, щоб на момент останнього платежу вам було не більше 65 років.

Щодо самої квартири, то є певні вимоги: будинок має бути не старшим за 50 років, а площа розраховується як 52,5 квадрати на одну людину плюс додаткові 21 метри на кожного члена сім'ї.

Що ще варто знати українцям

Проблема з дахом над головою в Україні досягла тієї межі, коли косметичні реформи більше не рятують ситуацію, наголосив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Зараз влада розробляє комплексну стратегію, яка має на меті кардинально оновити механізми розподілу квадратних метрів серед вразливих верств населення.

"Житло є проблемою номер один для людей, оскільки це питання стосується базової безпеки мільйонів сімей", — каже Гетманцев.

За його словами, держава фокусується на підтримці не лише переселенців, а й тих, хто роками стояв у чергах. Наразі готується старт масштабної ініціативи, адже, як зауважив нардеп, "проблема житла залишається критичною" і потребує негайного втручання.

З огляду на те, що після початку великої війни кількість зруйнованих домівок зросла в геометричній прогресії, старі соціальні програми остаточно втратили актуальність.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кабмін спростив процедуру надання тимчасової оселі для переселенців. Тепер благодійники та організації, що опікуються ВПО, мають можливість орендувати державні чи комунальні приміщення за пільговими ставками.

Також Новини.LIVE розповідали, що уряд дозволив використовувати для потреб переселенців державну нерухомість та арештовані активи АРМА. Під розселення планують передавати як готові будинки, так і приміщення, які можна оперативно переобладнати для життя.