Жилищные льготы для Героев Украины: как получить квартиру и землю в 2026 году

Получение жилья для отмеченных государством граждан остается одним из ключевых направлений социальной политики. В 2026 году нормы не изменились кардинально, но их применение стало более системным. Герои Украины имеют наивысший приоритет в очередях на жилье и доступ к дополнительным гарантиям.

Важно правильно оформить право, чтобы не потерять ни одной льготы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Льготы Героя Украины на квартирный учет и жилье

Главная гарантия — внеочередное обеспечение жильем. Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", Герои Украины имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Это означает, что в списках на получение квадратных метров они стоят в самом приоритете.

Дополнительно предусмотрено:

Полное освобождение от оплаты за оформление документов при приватизации квартиры или дома. Право на дополнительную жилую площадь, если это предусмотрено спецификой здоровья или составом семьи. Возможность получить земельный участок для индивидуального строительства в первую очередь.

Бесплатный ремонт жилья Героям Украины

Если у героя уже есть собственный дом, но он нуждается в обновлении, государство берет на себя расходы на капремонт. Это касается как частных домов, так и квартир в многоэтажках.

Процедура предусматривает полное финансирование работ из местных или государственного бюджетов. Льгота действует как постоянная гарантия, а не разовая помощь.

Жилищные льготы семьям погибших Героев Украины

Семьи умерших или погибших героев (жена/муж, нетрудоспособные родители и дети) полностью наследуют право на льготы.

Перечень основных коммунальных преимуществ:

скидка в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг (свет, газ, вода);

полное освобождение от платы за пользование жильем (квартирная плата);

внеочередное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы.

Главное - вовремя подать документы в органы социальной защиты по месту регистрации, чтобы механизм поддержки заработал автоматически.

Как сообщали Новини.LIVE, вокруг ветеранских льгот в программе "єОселя" в 2026 году появилось немало мифов. В частности, наличие удостоверения УБД еще не гарантирует ставку 3%, поскольку условия программы значительно строже, чем кажется на первый взгляд. Стоит тщательно проверить все критерии соответствия, чтобы не получить отказ уже после подачи заявки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что хотя право ветеранов на землю сохраняется и во время войны, из-за военного положения процесс бесплатной приватизации пока фактически заморожен для большинства случаев. Однако в законодательстве остались определенные лазейки и исключения, которые позволяют оформить участок уже сегодня.