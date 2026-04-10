єОселя для УБД: чи дають іпотеку під 3% ветеранам у 2026 році

Будинок у Києві.

Програма "єОселя" і далі залишається одним із головних інструментів доступного житла. Водночас у 2026 році виникає багато плутанини щодо пільг для ветеранів. Багато хто помилково вважає, що статус УБД автоматично дає право на 3%. Насправді правила значно жорсткіші, і це важливо враховувати перед подачею заявки.

Ключове правило просте: сама наявність статусу учасника бойових дій не гарантує пільгової ставки у 3%, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на будівельну компанію ТОВ "Відважних".

Пільга доступна лише тим, хто проходить військову службу або є мобілізованим на момент подачі заявки. Тобто ключовим фактором є не статус, а актуальний формат служби.

Коли ставка по єОселі зростає до 7-10%

Навіть якщо позичальник отримав пільгову ставку 3-6%, вона не є гарантованою на весь період кредиту. Є дві основні ситуації, коли ставка автоматично зростає до 7-10%:

звільнення з військової служби не за станом здоров’я чи іншими законними підставами;

припинення державного фінансування компенсації ставки.

Останній пункт часто недооцінюють, наголошують фахівці. Якщо держава не має ресурсу покривати різницю між пільговою та ринковою ставкою, позичальник починає платити більше.

Читайте також:

Попит на житло серед військових

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов наголошує, що коли військовий отримує можливість розв'язати житлову проблему на старті, його мотивація залишатися в строю зростає в рази.

"Люди бачать, що можна не чекати 20 років, а просто прийти, оформити заявку і спланувати своє життя", — зазначає Буданов.

Іпотечні програми створюють природний фінансовий зв'язок між армійцем та структурою. Це працює ефективніше за будь-які бюрократичні обмеження, адже людина свідомо обирає стабільність.

"Коли військова людина долучається до програми, вона вже вирішила, що поки не виплатить кредит, буде робити все можливе, щоб залишитися", — підкреслює він.

Що ще варто знати про єОселю

Попри популярність іпотеки "єОселя", реальність часто розбиває ілюзії покупців через суворі обмеження та приховані фінансові перепони, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Перший внесок, який по факту, попри обіцяні 10-15%, для різних категорій сягає 30%, що стає нездоланним бар'єром для багатьох родин", — каже вона.

Крім значного капіталу на старті, позичальники змушені самостійно покривати різницю між оціночною та ринковою вартістю квартири. Через такі умови, на переконання експертки, "програма поки не стала повноцінним драйвером ринку", адже вибір житла залишається доволі вузьким.

Банківські перевірки та додаткові витрати на оформлення роблять процес значно дорожчим, ніж здається на перший погляд. У підсумку, замість доступного кредиту люди отримують необхідність мати втричі більше готівки, що суттєво гальмує розвиток іпотечного сегмента.

Як повідомляли Новини.LIVE, навіть за пільгової ставки 3% програма "єОселя" залишається для військових складним квестом, де статус учасника бойових дій не гарантує автоматичного схвалення від банку. Попри задекларований пріоритет, фінансові установи прискіпливо вивчають платоспроможність кожного кандидата, тому саме стан кредитних справ та офіційних доходів стає вирішальним фактором у купівлі житла.

Також Новини.LIVE розповідали, що купити приватний будинок через єОселю значно складніше, ніж звичайну квартиру, де всі процеси вже давно налагоджені. У цьому випадку банки стають надто вимогливими, адже прискіпливо перевіряють не лише стіни оселі, а й кожен документ на земельну ділянку.