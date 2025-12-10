Чому декор різдвяної ялинки 1950-х років опинився у тренді (фото)

Люди прикрашають різдвяну ялинку. Фото: Freepik

Щороку різдвяний декор шукає нові тренди, але цього разу тенденції розвернулися в бік щирості, ностальгії та відчутної "домашності". У 2025 році популярною стала не мінімалістична "ледь одягнена" ялинка, а її повна протилежність — пишна ретрокрасуня, вкрита срібним дощиком і класичними скляними кулями.

Натхненням для повернення цього стилю стала фотографія 1951 року, де культова голлівудська пара Лорен Беколл і Гамфрі Богарт позують у власному домі перед сяючою ялинкою, пише видання Homes & Gardens.

Хамфрі Богарт та Лорен Беколл зі своїм сином Стівеном біля різдвяної ялинки, 1951 рік. Фото: oldhollywoodcouples/Instagram

На думку експертів, цей образ зберіг у собі дух старого Голлівуду: врівноважений блиск, родинність, теплі барви та відчуття свята, яке не намагається бути стриманим. І саме тому він знову так добре "заграв" у сучасних інтер’єрах.

Тренд на ностальгію у різдвяному декорі

Сучасні стилі відходять від холодного мінімалізму, який тримався кілька сезонів. Дизайнери визнають: людям хочеться емоцій, історій і символів, які нагадують про дитинство.

"Цього року оформлення рухається від стерильності до теплого відчуття спадщини. Ми бачимо повернення атмосфери, близької до Little Women — душевної та щирої", — пояснює інтер’єрний експерт Рохан Блекер.

Усе це і спричинило повернення гучних, блискучих, максимально святкових ялинок — саме таких, які прикрашали домівки у 1950-х.

Чому срібний декор став головним трендом року

Повернення старого Голлівуду неможливе без металевих акцентів. Саме срібло стало ключовою нотою 2025 року. Воно м’яко сяє, додає "морозного" ефекту та поєднується як із класичними, так і з сучасними відтінками.

"Срібло знову виходить у лідери. Від полірованого до сатинового — цей метал легко вписується в будь-яку палітру", — підкреслює співзасновниця Addison Ross Сара Росс.

Такий декор створює місток між минулим і сьогоденням: він одночасно ностальгійний і сучасний.

Як створити ефект старого Голлівуду у себе вдома

Фахівці радять для того, щоб наблизити стиль Богарта і Беколл, важливо триматися природної пишності та багатошаровості. Важливо не ховати блиск — навпаки, дати йому можливість працювати.

Можна використати:

густий срібний дощик;

скляні кульки у традиційних червоних, золотистих і молочних тонах;

тепле світло лампочок із м’яким сяйвом.

Як додаткові акценти можна використовувати вінтажні фігурки, фото у стильних срібних рамках або широкі стрічки ніжних кольорів.

Раніше ми розповідали про різдвяну ялинку Хлої Кардаш'ян, яка привернула чимало уваги завдяки гілкам евкаліпта, червоним квітам та мінімальної кількості прикрас. А ялинка Джона Бон Джові чудово ілюструє, чому персоналізовані прикраси зараз на піку популярності.