Хлої Кардашʼян показала ялинку, яка змінила уявлення про декор (фото)

Хлої Кардашʼян. Фото: Reuters

Різдвяна ялинка Хлої Кардашʼян цього року стала однією з найобговорюваніших. Вона продемонструвала святковий стиль, який перетворює природність на розкіш, а стриманість — на головний акцент. Основою декору стали гілки евкаліпта, червоні квіти та мінімальна кількість прикрас.

Такий підхід створив атмосферу свята, де кожен елемент має зміст і не перевантажує простір, пише видання Homes & Gardens.

Як зазначають експерти, саме баланс між природними матеріалами та свідомим мінімалізмом зробив цю ялинку прикладом нового прочитання святкового декору.

Хлої Кардашʼян з дітьми біля ялинки. Фото: khloekardashian/Instagram

Різдвяний декор з евкаліптом

Головна ідея — використання максимально натуральних акцентів. Евкаліпт додав композиції освіжаючого аромату та м’якої текстури, а червоні квіти стали яскравими фокусами. Усе разом формує стриману, але емоційну подачу розкоші.

"Ключ не тільки у виборі евкаліпта чи ягід, а в тому, як вони розміщені. Це демонстрація роботи з простором, а не з кількістю елементів", — пише видання.

Хлої Кардашʼян з мамою біля ялинки. Фото: khloekardashian/Instagram

Мінімалізм у ялинці

Мінімалізм Хлої не виглядає холодним чи бідним — навпаки, він формує відчуття продуманості. Білі вогники створюють м’яке сяйво, яке підкреслює природні відтінки зелені, а вибір лише двох кольорових акцентів — білого та червоного — робить композицію гармонійною та впізнаваною.

Цей підхід дизайнери називають "редакторським поглядом", коли важливо не те, що додано, а те, що свідомо не використано.

"Ми звикли обвішувати ялинку всім, що маємо. Але стримана композиція дозволяє дереву дихати та працювати на естетику простору", — кажуть експерти.

Мама та Хлої Кардашʼян біля ялинки. Фото: khloekardashian/Instagram

Як повторити стиль ялинки Хлої Кардашʼян

Такий дизайн може створити кожен, адже він не вимагає дорогих прикрас. Головне — дотримуватися задуму природності та мінімалізму.

Що використовувати:

гілки евкаліпта та хвойні елементи;

червоні квіти або ягідні гілки;

білі вогники з м’яким світінням.

Чого уникати:

надмірної кількості іграшок;

строкатої палітри;

блиску, який перевантажує композицію.

Порада дизайнерів:

починати з основи — хорошої традиційної ялинки;

працювати з ритмом: природні елементи розміщувати точково, але виразно;

залишати візуальні паузи, щоб дерево виглядало об’ємним і легким.

