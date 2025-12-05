Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Нове бачення розкоші — чим вражає ялинка Хлої Кардашʼян

Нове бачення розкоші — чим вражає ялинка Хлої Кардашʼян

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 17:05
Хлої Кардашʼян показала ялинку, яка змінила уявлення про декор (фото)
Хлої Кардашʼян. Фото: Reuters

Різдвяна ялинка Хлої Кардашʼян цього року стала однією з найобговорюваніших. Вона продемонструвала святковий стиль, який перетворює природність на розкіш, а стриманість — на головний акцент. Основою декору стали гілки евкаліпта, червоні квіти та мінімальна кількість прикрас. 

Такий підхід створив атмосферу свята, де кожен елемент має зміст і не перевантажує простір, пише видання Homes & Gardens.

Реклама
Читайте також:

Як зазначають експерти, саме баланс між природними матеріалами та свідомим мінімалізмом зробив цю ялинку прикладом нового прочитання святкового декору.

Нове бачення розкоші — чим вражає ялинка Хлої Кардашʼян - фото 1
Хлої Кардашʼян з дітьми біля ялинки. Фото: khloekardashian/Instagram

Різдвяний декор з евкаліптом

Головна ідея — використання максимально натуральних акцентів. Евкаліпт додав композиції освіжаючого аромату та м’якої текстури, а червоні квіти стали яскравими фокусами. Усе разом формує стриману, але емоційну подачу розкоші.

"Ключ не тільки у виборі евкаліпта чи ягід, а в тому, як вони розміщені. Це демонстрація роботи з простором, а не з кількістю елементів", — пише видання.

 

Нове бачення розкоші — чим вражає ялинка Хлої Кардашʼян - фото 2
Хлої Кардашʼян з мамою біля ялинки. Фото: khloekardashian/Instagram

Мінімалізм у ялинці 

Мінімалізм Хлої не виглядає холодним чи бідним — навпаки, він формує відчуття продуманості. Білі вогники створюють м’яке сяйво, яке підкреслює природні відтінки зелені, а вибір лише двох кольорових акцентів — білого та червоного — робить композицію гармонійною та впізнаваною.

Цей підхід дизайнери називають "редакторським поглядом", коли важливо не те, що додано, а те, що свідомо не використано. 

"Ми звикли обвішувати ялинку всім, що маємо. Але стримана композиція дозволяє дереву дихати та працювати на естетику простору", — кажуть експерти.

Нове бачення розкоші — чим вражає ялинка Хлої Кардашʼян - фото 3
Мама та Хлої Кардашʼян біля ялинки. Фото: khloekardashian/Instagram

Як повторити стиль ялинки Хлої Кардашʼян

Такий дизайн може створити кожен, адже він не вимагає дорогих прикрас. Головне — дотримуватися задуму природності та мінімалізму.

Що використовувати:

  • гілки евкаліпта та хвойні елементи;
  • червоні квіти або ягідні гілки;
  • білі вогники з м’яким світінням.

Чого уникати:

  • надмірної кількості іграшок;
  • строкатої палітри;
  • блиску, який перевантажує композицію.

Порада дизайнерів:

  • починати з основи — хорошої традиційної ялинки;
  • працювати з ритмом: природні елементи розміщувати точково, але виразно;
  • залишати візуальні паузи, щоб дерево виглядало об’ємним і легким.

Як повідомлялось, різдвяне дерево завжди є своєрідним відображенням особистості власників, і ялинка Джона Бон Джові не стала винятком. Співак вирішив прикрасити своє святкове дерево у ностальгічному та традиційному стилі, що підкреслює його прихильність до класики та сімейних цінностей.

Також ми розповідали, що зимові свята традиційно наповнюють дім атмосферою тепла, спокою та затишку. Особливо приємно відчути цю м'якість після вечері, коли все навколо запрошує до розслабленого відпочинку. Саме такий гармонійний простір, що поєднує класику та комфорт, створила у себе вдома Дженніфер Еністон.

Різдво новорічна ялинка Хлої Кардашьян Дизайн декор
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації