Почему декор рождественской елки 1950-х годов оказался в тренде (фото)

Люди украшают рождественскую елку. Фото: Freepik

Каждый год рождественский декор ищет новые тренды, но на этот раз тенденции развернулись в сторону искренности, ностальгии и ощутимой "домашности". В 2025 году популярной стала не минималистичная "едва одетая" елка, а ее полная противоположность — пышная ретро-красавица, укрытая серебряным дождиком и классическими стеклянными шарами.

Вдохновением для возвращения этого стиля стала фотография 1951 года, где культовая голливудская пара Лорен Бэколл и Хамфри Богарт позируют в собственном доме перед сияющей елкой, пишет издание Homes & Gardens.

Хамфри Богарт и Лорен Беколл со своим сыном Стивеном у рождественской елки, 1951 год. Фото: oldhollywoodcouples/Instagram

По мнению экспертов, этот образ сохранил в себе дух старого Голливуда: уравновешенный блеск, семейственность, теплые краски и ощущение праздника, который не пытается быть сдержанным. И именно поэтому он снова так хорошо "заиграл" в современных интерьерах.

Тренд на ностальгию в рождественском декоре

Современные стили отходят от холодного минимализма, который держался несколько сезонов. Дизайнеры признают: людям хочется эмоций, историй и символов, которые напоминают о детстве.

"В этом году оформление движется от стерильности к теплому ощущению наследия. Мы видим возвращение атмосферы, близкой к Little Women — душевной и искренней", — объясняет интерьерный эксперт Рохан Блэкер.

Все это и привело к возвращению громких, блестящих, максимально праздничных елок — именно таких, которые украшали дома в 1950-х.

Почему серебряный декор стал главным трендом года

Возвращение старого Голливуда невозможно без металлических акцентов. Именно серебро стало ключевой нотой 2025 года. Оно мягко сияет, добавляет "морозного" эффекта и сочетается как с классическими, так и с современными оттенками.

"Серебро снова выходит в лидеры. От полированного до сатинового — этот металл легко вписывается в любую палитру", — подчеркивает соучредитель Addison Ross Сара Росс.

Такой декор создает мостик между прошлым и настоящим: он одновременно ностальгический и современный.

Как создать эффект старого Голливуда у себя дома

Специалисты советуют для того, чтобы приблизить стиль Богарта и Бэколл, важно держаться естественной пышности и многослойности. Важно не прятать блеск — наоборот, дать ему возможность работать.

Можно использовать:

густой серебряный дождик;

стеклянные шарики в традиционных красных, золотистых и молочных тонах;

теплый свет лампочек с мягким сиянием.

В качестве дополнительных акцентов можно использовать винтажные фигурки, фото в стильных серебряных рамках или широкие ленты нежных цветов.

Ранее мы рассказывали о рождественской елке Хлои Кардашьян, которая привлекла немало внимания благодаря ветвям эвкалипта, красным цветам и минимальному количеству украшений. А елка Джона Бон Джови прекрасно иллюстрирует, почему персонализированные украшения сейчас на пике популярности.