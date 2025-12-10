Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Голливудская елка 1950-х годов покорила дизайнеров — детали

Голливудская елка 1950-х годов покорила дизайнеров — детали

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 11:22
Почему декор рождественской елки 1950-х годов оказался в тренде (фото)
Люди украшают рождественскую елку. Фото: Freepik

Каждый год рождественский декор ищет новые тренды, но на этот раз тенденции развернулись в сторону искренности, ностальгии и ощутимой "домашности". В 2025 году популярной стала не минималистичная "едва одетая" елка, а ее полная противоположность — пышная ретро-красавица, укрытая серебряным дождиком и классическими стеклянными шарами.

Вдохновением для возвращения этого стиля стала фотография 1951 года, где культовая голливудская пара Лорен Бэколл и Хамфри Богарт позируют в собственном доме перед сияющей елкой, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

 

Голливудская елка 1950-х годов покорила дизайнеров — детали - фото 1
Хамфри Богарт и Лорен Беколл со своим сыном Стивеном у рождественской елки, 1951 год. Фото: oldhollywoodcouples/Instagram

По мнению экспертов, этот образ сохранил в себе дух старого Голливуда: уравновешенный блеск, семейственность, теплые краски и ощущение праздника, который не пытается быть сдержанным. И именно поэтому он снова так хорошо "заиграл" в современных интерьерах.

Тренд на ностальгию в рождественском декоре

Современные стили отходят от холодного минимализма, который держался несколько сезонов. Дизайнеры признают: людям хочется эмоций, историй и символов, которые напоминают о детстве.

"В этом году оформление движется от стерильности к теплому ощущению наследия. Мы видим возвращение атмосферы, близкой к Little Women — душевной и искренней", — объясняет интерьерный эксперт Рохан Блэкер.

Все это и привело к возвращению громких, блестящих, максимально праздничных елок — именно таких, которые украшали дома в 1950-х.

Почему серебряный декор стал главным трендом года

Возвращение старого Голливуда невозможно без металлических акцентов. Именно серебро стало ключевой нотой 2025 года. Оно мягко сияет, добавляет "морозного" эффекта и сочетается как с классическими, так и с современными оттенками.

"Серебро снова выходит в лидеры. От полированного до сатинового — этот металл легко вписывается в любую палитру", — подчеркивает соучредитель Addison Ross Сара Росс.

Такой декор создает мостик между прошлым и настоящим: он одновременно ностальгический и современный.

Как создать эффект старого Голливуда у себя дома

Специалисты советуют для того, чтобы приблизить стиль Богарта и Бэколл, важно держаться естественной пышности и многослойности. Важно не прятать блеск — наоборот, дать ему возможность работать.

Можно использовать:

  • густой серебряный дождик;
  • стеклянные шарики в традиционных красных, золотистых и молочных тонах;
  • теплый свет лампочек с мягким сиянием.

В качестве дополнительных акцентов можно использовать винтажные фигурки, фото в стильных серебряных рамках или широкие ленты нежных цветов.

Ранее мы рассказывали о рождественской елке Хлои Кардашьян, которая привлекла немало внимания благодаря ветвям эвкалипта, красным цветам и минимальному количеству украшений. А елка Джона Бон Джови прекрасно иллюстрирует, почему персонализированные украшения сейчас на пике популярности.

Голливуд Рождество новогодняя елка Дизайн декор
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации