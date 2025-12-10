Почему декор рождественской елки 1950-х годов оказался в тренде (фото)

Голливудская елка 1950-х годов покорила дизайнеров — детали
Каждый год рождественский декор ищет новые тренды, но на этот раз тенденции развернулись в сторону искренности, ностальгии и ощутимой "домашности". В 2025 году популярной стала не минималистичная "едва одетая" елка, а ее полная противоположность — пышная ретро-красавица, укрытая серебряным дождиком и классическими стеклянными шарами.
Вдохновением для возвращения этого стиля стала фотография 1951 года, где культовая голливудская пара Лорен Бэколл и Хамфри Богарт позируют в собственном доме перед сияющей елкой, пишет издание Homes & Gardens.
По мнению экспертов, этот образ сохранил в себе дух старого Голливуда: уравновешенный блеск, семейственность, теплые краски и ощущение праздника, который не пытается быть сдержанным. И именно поэтому он снова так хорошо "заиграл" в современных интерьерах.
Тренд на ностальгию в рождественском декоре
Современные стили отходят от холодного минимализма, который держался несколько сезонов. Дизайнеры признают: людям хочется эмоций, историй и символов, которые напоминают о детстве.
"В этом году оформление движется от стерильности к теплому ощущению наследия. Мы видим возвращение атмосферы, близкой к Little Women — душевной и искренней", — объясняет интерьерный эксперт Рохан Блэкер.
Все это и привело к возвращению громких, блестящих, максимально праздничных елок — именно таких, которые украшали дома в 1950-х.
Почему серебряный декор стал главным трендом года
Возвращение старого Голливуда невозможно без металлических акцентов. Именно серебро стало ключевой нотой 2025 года. Оно мягко сияет, добавляет "морозного" эффекта и сочетается как с классическими, так и с современными оттенками.
"Серебро снова выходит в лидеры. От полированного до сатинового — этот металл легко вписывается в любую палитру", — подчеркивает соучредитель Addison Ross Сара Росс.
Такой декор создает мостик между прошлым и настоящим: он одновременно ностальгический и современный.
Как создать эффект старого Голливуда у себя дома
Специалисты советуют для того, чтобы приблизить стиль Богарта и Бэколл, важно держаться естественной пышности и многослойности. Важно не прятать блеск — наоборот, дать ему возможность работать.
Можно использовать:
- густой серебряный дождик;
- стеклянные шарики в традиционных красных, золотистых и молочных тонах;
- теплый свет лампочек с мягким сиянием.
В качестве дополнительных акцентов можно использовать винтажные фигурки, фото в стильных серебряных рамках или широкие ленты нежных цветов.
Ранее мы рассказывали о рождественской елке Хлои Кардашьян, которая привлекла немало внимания благодаря ветвям эвкалипта, красным цветам и минимальному количеству украшений. А елка Джона Бон Джови прекрасно иллюстрирует, почему персонализированные украшения сейчас на пике популярности.
