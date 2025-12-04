Ялинка Джона Бон Джові здобула популярність завдяки сімейним прикрасам (фото)

Джон Бон Джові. Фото: Reuters

Святкові ялинки завжди відображають характер господарів, і саме на цьому акцент зробив Джон Бон Джові. Різдвяне дерево співака сповнено ностальгічних і традиційних елементів, що слугує яскравим прикладом.

Ялинка Бон Джові підкреслює, чому персоналізовані прикраси стали головним трендом, що повертає справжні емоції та значущість у святковий декор, пише видання Homes & Gardens.

Співак показав фото різьбленої дерев’яної прикраси з написом Jon. Поруч висить і прикраса Jesse — на честь його сина Джессі Бон Джові.

Джон Бон Джові біля ялинки. Фото: jonbonjovi/Instagram

У центрі уваги не стільки традиційна кольорова гама — червона, біла і золота, — скільки іменні прикраси. Саме вони роблять дерево впізнаваним і не схожим на жодне інше. Такий підхід перетворює класичну святкову ялинку на сімейний літопис, у якому кожна дрібниця має значення.

Як персональні прикраси змінюють вигляд ялинки

Традиційні кольори завжди створюють атмосферу затишку, але справжня естетика народжується з деталей.

Індивідуальні прикраси здатні:

додати емоційності й тепла святковому оформленню;

передати історію родини;

створити відчуття автентичності навіть у класичному декорі.

Саме тому такі елементи стають не трендом, а способом підкреслити унікальність, пише видання.

Які нові тренди у святковому декорі повертаються

За словами бренд-менеджерки Ruggable у Європі Клаудії Кампманн, цього року знову набирають популярності старовинні та handmade-прикраси.

"Традиційні різдвяні прикраси старої школи були втіленням святкового настрою… люди озираються у своє дитинство в пошуках натхнення для прикрас", — зазначає вона.

У центрі повернення ретро-тенденцій — ностальгія та бажання створити свята, що матимуть власний характер.

Декоратори прогнозують відновлення:

яскравих поєднань червоного, зеленого та золотого;

мерехтливих вогників, які раніше здавалися занадто простими;

дерев’яних і текстильних handmade-елементів;

класичних фігурок горіхоколів.

Такі речі не прагнуть до ідеальності — вони створюють історію й передають тепло поколінь.

Для тих, хто планує у майбутньому оновлювати власну святкову традицію, такий підхід стане прикладом, як поєднати класику, сімейні цінності та сучасний стиль без надмірної уніфікації.

Як повідомлялось, з приходом святкового сезону, коли сяють новорічні прикраси, чітко окреслилося головне дизайнерське віяння. У центрі уваги — глибокий, шляхетний червоний, що символізує розкіш, впевненість та затишок. Легендарна Сальма Гаєк стала музою, що надихнула на створення цього впливового колірного тренду.

Також ми розповідали, що хоча щороку зростає попит на нові ідеї святкового декору, справжній успіх часто криється у переосмисленні класики. Марта Стюарт, відома як королева домашнього затишку, продемонструвала це, представивши вінтажну срібну ялинку.