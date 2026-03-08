Квартира у хрущовці — про які приховані проблеми будинків майже ніколи не говорять рієлтори

Які недоліки квартир у хрущовках. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Купівля квартири у хрущовці — це завжди компроміс. З одного боку, ви отримуєте обжитий район з деревами під вікнами та метро під боком. З іншого — купуєте квиток у лотерею, де головний приз — капітальний ремонт, вартість якого може перевершити саму квартиру.

Рієлтори зазвичай акцентують на "доступності", але "забувають" уточнити кілька критичних нюансів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "Наш Київ".

Проблеми електропроводки та комунікацій у хрущовках

Перше, на чому ви "спіткнетесь" — це електрика. Стара алюмінієва проводка розрахована на радянський стандарт: лампочка, холодильник "Дніпро" і телевізор. Якщо ви одночасно увімкнете чайник, бойлер і пральну машину — пробки виб’є в кращому випадку. В гіршому — почнеться тління десь у стіні.

З трубами ситуація ще цікавіша. Ви можете поставити в себе новенький пластик, але якщо у сусіда зверху лишилося старе чавунне "коліно" в перекритті — воно рано чи пізно потече саме до вас. І поміняти цей шматок без скандалу з сусідами практично неможливо.

Конструктивні недоліки хрущовок

Хрущовки задумувалися як тимчасове рішення, і це відчувається у всьому:

Картонні стіни. Ви будете в курсі всіх сімейних драм сусідів. Звукоізоляція тут номінальна, а міжкімнатні перегородки часто можна пробити кулаком. Вентиляційна пастка. Коли ви ставите сучасні склопакети, ви фактично перетворюєте квартиру на герметичну консервну банку. Старі витяжки не справляються, і через місяць-два на кутах розквітає чорна пліснява. Газова колонка. Це окремий вид мистецтва. Вона потребує тяги, обслуговування та постійної уваги, а її перенесення — це довгі й дорогі "танці з бубнами" в газовій службі.

Люди більше не хочуть купувати "квадрати", вони купують комфорт. Якщо будинок не потрапив під програму комплексної термомодернізації, рахунки за опалення взимку вас неприємно здивують — стіни просто випускають тепло на вулицю.

Скільки насправді коштує ремонт у хрущовці

Хрущовка має сенс лише тоді, коли ціна настільки низька, що у вас лишається бюджет на повний демонтаж "до бетону". Найпоширеніші витрати:

повна заміна електропроводки;

демонтаж старих підлог;

вирівнювання стін і стель;

заміна труб та сантехніки.

У підсумку загальні витрати можуть зрівнятися з ціною квартири у відносно новому будинку.

Що ще варто знати мешканцям хрущовок

Епоха старих п’ятиповерхівок нарешті перетнула межу між розмовами про реновацію та реальними судовими позовами. У 2026 році примусове звільнення квартир у хрущовках стало юридичною практикою, хоча цей процес чітко регулюється законодавством.

Ключовим фактором для переїзду зазвичай стає висновок технічної експертизи про аварійний стан споруди. Коли конструкції офіційно визнають небезпечними для життя, місцева влада дістає законне право наполягати на відселенні.

Але важливо розуміти, що держава зобов’язана надати альтернативне житло або виплатити грошове відшкодування за втрачену власність. Таким чином, закон виключає можливість виселення людей "на вулицю", гарантуючи соціальний захист навіть під час радикального оновлення міста.

Як повідомлялось, майже кожен, хто має квартиру в хрущовці, мріє позбутися вузьких коридорів і затісних кімнат за допомогою серйозного ремонту. Але перш ніж зносити стіни, варто розібратися, які зміни не зашкодять конструкції будинку.

Також ми розповідали, що ринок старого житлового фонду тримається на протистоянні сталінок і хрущовок. Це не просто різні типи забудови, а кардинально відмінні умови побуту, де за кожною привабливою ціною чи високою стелею ховаються свої технічні сюрпризи.